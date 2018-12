Elizegi: retira al Athletic Club de la Liga... o cállate de una puñetera vez

Recuerdo que en uno de los últimos programas de El Chiringuito del año Josep Pedrerol nos preguntó si el Athletic debía cambiar su "filosofía" deportiva acerca de la contratación de jugadores de fuera; unos tertulianos dijeron que sí, otros que no y yo dije la verdad, o sea que me resultaba absolutamente indiferente. Y no he cambiado de opinión: si los propietarios del Athletic piensan que su equipo no debe fichar jugadores de fuera, que no lo hagan; ahora bien, tildar de "filosofía" a lo que, en mi opinión, no es más que otra razón más para sentirse diferentes (y, en su opinión, mejores al resto) me parece un exceso verbal. Eso sí, si el Athletic bajase a Segunda y permaneciese un tiempo (pongamos cuatro o cinco años) alejado de Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano... estoy convencido de que cambiaría el cuento.

Probablemente si el nuevo presidente del Athletic, el cocinero Elizegi, hubiera planteado en su programa electoral que el club vasco pudiera fichar jugadores extranjeros, a estas horas sería presidente el otro candidato. También me hubiera gustado que los socios hubieran podido opinar acerca de otro asunto fundamental y es el por qué juega el Athletic la Liga española; el nuevo-viejo presidente del club rojiblanco piensa que, puesto que su equipo no puede competir en la Premier y no le queda más remedio que competir en España y puesto que la nuestra es una Liga "buena, dura y que tiene calidad", le viene bien aparcar aquí. Pero, insisto, creo que el cocinero debería haber emplatado su propuesta: "Opino que el Athletic no debe jugar la Liga española", y que el socio opinase.

A los Elizegi ya me los conozco yo como si los hubiera parido. Con ese aire de superioridad clasista tan suyo, los Elizegi de toda la vida quieren estar al plato y a las tajadas; le ponen una vela a Dios y, si es necesario y aún no siéndolo, otra al diablo por si acaso; quieren los beneficios de aquí pero denigrando a lo de acá; juegan al independentismo de baratillo, al escondite inglés. Y, del mismo modo que esa "filosofía" tan peculiar suya de no fichar a jugadores de fuera me resulta absoluta y totalmente indiferente, lo otro no. Decídete, Elizegi, y no juegues con nuestros sentimientos. No hagas un Laporta o un Bartomeu y retira al Athletic Club de la competición nacional española hasta el día en que te recojan en la Premier. Lleva tus ideas hasta el final, Elizegi. En definitiva, sé valiente y deja de decir memeces. Vete hoy... o cállate de una puñetera vez.