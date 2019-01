El Villarreal sí hará pasillo al Real Madrid: antes se pilla a un mentiroso...

El Villarreal, que sí es un club señor, le hará mañana el pasillo al Real Madrid como mandan los cánones tras la obtención por parte de éste último del Mundial de clubes, el séptimo de su historia. Con esta decisión, que nadie había siquiera osado cuestionar, el submarino amarillo corrobora que los valores no se predican sino que se ponen en práctica, que el movimiento se demuestra andando y, además, deja con el pompis al aire al Fútbol Club Barcelona, que se negó a hacérselo al equipo blanco bajo la irrisoria excusa de que esa era una competición que no disputaban ambos equipos: ¿Cómo habrían de disputar Real Madrid y Barcelona el Mundial de clubes al mismo tiempo si, en representación de Europa, sólo participa el campeón continental y ése sólo puede ser uno?

El Villarreal ha apelado al protocolo, una deferencia entre clubes que consiste en premiar al campeón de cualquier competición oficial. Puesto que el Mundial de clubes lleva el sello de la FIFA y FIFA son las siglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, cabe deducir que el Mundial es una competición oficial y, como tal, merece el homenaje al equipo que la conquista. Si, además, resulta que el Villarreal tuvo idéntica deferencia con el Barça en 2010 cuando el equipo catalán se proclamó campeón del mundo en 2009 y si, además, en el banquillo del equipo castellonense se encontraba entonces sentado el actual entrenador azulgrana, Ernesto Valverde, mi consejo para José María Bartomeu no puede ser otro que se esconda un par de días (más) para que no le pongan la cara colorada.

Por cierto, y cambiando de tercio, que a Arthur Antunes Coimbra, más conocido futbolísticamente como Zico, no se le ha ocurrido otra cosa que poner a Maradona por delante de Messi. Pelé, que dijo algo similar, fue descalificado por la hidra azulgrana con detalles de un gusto tan dudoso como la continua apelación a la edad de O Rei, como si tener hoy en día 78 años te inhabilitara para la vida. Con Zico deberán inventarse otro insulto puesto que sólo tiene 63; o a lo mejor no hace falta y les vale el mismo que con Pelé puesto que únicamente un ciudadano de menos de 30 años de edad y del Barça, que no haya visto jugar a Di Stéfano, Eusebio, Garrincha o el propio Maradona, puede decir sin el menor atisbo de duda que Messi ha sido, es y será el mejor futbolista de todos los tiempos, es lo que tiene el fanatismo ciego. Zico, al que se conocía como el Pelé blanco, dejará de saber de fútbol en 3, 2, 1...