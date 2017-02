El Real Madrid tendría que haber dicho a todo "sí, bwana"

Barra libre de demagogia barata contra el Real Madrid. Está tan interiorizado el antimadridismo, algunos lo tienen tan asumido, que damos por buenas algunas chorradas importantes y como, ya sea por miedo o por comodidad, la mayoría no dice nada, la vide sigue igual. Pondré un ejemplo: el lunes, a eso de las doce y media de la madrugada, oí al psicólogo Javier Urra decir en un programa de Radio Nacional de España algo así como que él sabía cual era el motivo del sufrimiento interior de Cristiano Ronaldo: "Sabe que Messi es mejor que él". Aplausos. Risas. No hubo confeti de milagro. Y luego, a eso de las nueve de la noche y en la misma emisora, oí al presentador del programa decir, a propósito del lío de la suspensión del partido de Balaídos, que el Real Madrid había presionado a la Liga para que se jugase y que el club blanco tenía que acatar "porque sí" lo que habían dicho primero los técnicos y refrendado después el alcalde.

Defíname "presión". ¿Presionar es defender tus derechos? ¿No puede el Real Madrid defender sus derechos si se siente perjudicado? ¿No puede hacerlo para no soliviantar (aún más) al antimadridismo? ¿No puede defender sus derechos para evitar que alguien interprete que presiona?... Defíname "presión", por favor. ¿Presionó a alguien el Cádiz cuando, advertido de que el Real Madrid podría haber cometido el error de alinear indebidamente a un jugador, solicitó, reglamento federativo en mano, que se eliminara al equipo blanco de la competición?... Pues no. Es más, aquel error del Madrid sirvió de choteo y chanza generalizados y fue utilizado para arremeter contra Florentino Pérez por la falta de organización de un club tan prestigioso e importante. El Cádiz defendió por aquel entonces sus derechos pero, al parecer, lo que hizo el sábado el Madrid al hacer lo propio con los suyos fue "presionar" a la Liga.

Por un triste puñado de votos, Abel Caballero se ha zambullido en esa piscina de antimadridismo para decir que el Real Madrid no manda en España y que el equipo blanco le ha decepcionado. En algo sí le doy la razón al ex ministro y es en que, y a las pruebas me remito, el Real Madrid no sólo no manda en España sino que es permanentemente pisoteado y, además, debe disfrutar con ello. ¿Qué ha sido eso tan grave que ha hecho el Real Madrid? ¿Le ha deseado a alguien la muerte?... Lo que pidió el Real Madrid entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche del sábado 4 de febrero fue única y exclusivamente que se apuraran todas y cada una de las posibilidades para ver si se podía jugar un partido de fútbol, algo terrible al parecer. Y, como suele ser habitual, no le han hecho ni puñetero caso. Pero, según parece, el Madrid tendría que haber dicho "sí, bwana" para no generar más antimadridismo en Vigo. Todo de una lógica aplastante.