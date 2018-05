El Real Madrid lo tiene todo

Juan Pablo Polvorinos me preguntaba en Fútbol EsRadio qué pintaba el Barça en la primera tertulia deportiva después de La Decimotercera del Real Madrid, y la verdad es que lo pinta todo, absolutamente todo.Porque, pasada la fiesta, disfrutado el festejo, visitada La Cibeles y comidas, o mejor no, las galletitas de Carmena, lo que queda es la reflexión de lo que está sucediendo en el fútbol mundial en los últimos 5 años, que yo creo que ya es un período de tiempo lo suficientemente amplio como para poder extraer de él algunas conclusiones. Hasta tal punto lo pinta todo el Barça en este debate que, antes de jugarse la final de la Champions, Leo Messi reconoció que el Real Madrid tenía algo de lo que carecía el Barça y el domingo, a través de Twitter, Carles Puyol llamaba a la reflexión, cuestión ésta que ha molestado en Barcelona: ¿Acaso no quieren reflexionar?

Así que, implícitamente, lo que Messi (un Messi, por cierto, no demasiado feliz, un Messi serio, un Messi irreconocible después de ganar un doblete nacional con su equipo) reconoció en esa entrevista y después ha corroborado Puyol es que no hay debate, y que si lo hay es más falso que el beso de Judas; no hay debate por mucho que lo aliente Guardiola, quien, por cierto, tiene que liderar a la fuerza después de su enésimo batacazo en la Champions el grupo de aquellos que piensan que la Liga es más importante que la Copa de Europa. No es así, no lo es. Una Copa de Europa vale por 20 Copas y por 10 Ligas. El prestigio está en la Copa de Europa. La repercusión es de la Champions. Medio mundo habla hoy de la gesta del Madrid... en Europa. De ahí precisamente que Messi y Puyol, que supongo que no serán vistos por Mundo Deportivo o por Sport como peligrosos antibarcelonistas, llamen a la reflexión. Por eso el Barça lo pinta todo en este debate.

El Barça lo pinta todo en este debate porque cuando, allá por 1992, arrancó sus 25 años dorados, la distancia entre el Real Madrid y el club catalán era de 5 Copas de Europa y porque, un cuarto de siglo después... la distancia es de 8. El Barça lo pinta todo en este debate porque Lionel Messi, que ,según sus apóstoles, es el mejor futbolista que ha habido, hay y habrá en el futuro, debutó con el equipo azulgrana de la mano de Frank Rijkaard el 16 de octubre de 2004 y, con él en el equipo, el Barça ha ganado 4 Copas de Europa pero, desde entonces, el Real Madrid ha ganado otras 4, quedando así anulado el "factor Messi", que es lo que tanto llama la atención de Puyol. Yo no creo que Puyol no haga autocrítica, por supuesto que él jugó en ese equipo; lo que Puyol sugiere es que si el Barça tiene al mejor y gasta más que el Madrid, algo falla; que es, por cierto, lo que dijo también el propio Messi.

Por supuesto que el Barça lo pinta todo en este debate. Lo pinta porque, hablando precisamente de los dineros, conviene recordar que mientras que el Real Madrid ha gastado 156 millones den las tres últimas temporadas, en las que ha ganado 3 Copas de Europa, el Barça se ha gastado 509: 156 por 509. De hecho, en España, el Real Madrid ha gastado menos que Atlético, Valencia y Sevilla, con 324, 232 y 195 millones de euros respectivamente. No hay más que echar un vistazo a las portadas de Sport y Mundo Deportivo para apreciar en su cruda realidad lo que pinta el Barça en este debate. El domingo, Mundo Deportivo titulaba "Champions cantada", humillando a Karius, y "Bomba CR7", mientras que Sport titulaba "¡Bomba Cristiano!" y luego se refería a la final de la Champions como una "Final de risa". ¿Que cómo titularon Marca y As sus portadas cuando el Barça ganó su quinta Copa de Europa? Pues así: Marca tituló "Quinta de oro. Cuarta Champions en 10 años. Segunda triple corona", mientras que As tituló "Ciclo renovado. Xavi se despidió con su cuarta Champions". No es, querido Lionel, que el Madrid tenga algo, no. Es que el Real Madrid... lo tiene todo.