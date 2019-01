El pasado martes se llevó a cabo por parte del jefe de los árbitros y del responsable del proyecto VAR una interesantísima rueda de prensa, muy documentada, con muchos soniditos, con unos gráficos muy monos y mucho power point, pero que no sirvió absolutamente para nada. No sirvió para nada en tiempo real puesto que el verdadero ejercicio de transparencia habría consistido en decir qué siete errores se habían producido y a quién o a quienes habían beneficiado o perjudicado dichos errores, pero, en cambio prefirieron callárselos. Pero es que a las tres o cuatro horas de la rueda de prensa, las explicaciones estaban muertas y enterradas puesto que el jefe arbitral dijo que el VAR iba a estar especialmente atento a aquellas acciones en las que los porteros se adelantaran en los penaltis y, esa misma tarde, en el partido de Copa entre Valladolid y Getafe, se produjo esa misma situación de la que, al parecer, se iba a estar tan pendientre sin que, por supuesto, interviniera el VAR.

Esta es una de las dudas que seguimos teniendo todos: ¿Cuándo y por qué interviene el VAR? A propósito de la escandalosa jugada entre Luis Suárez y Cuéllar, delantero del Barça y portero del Leganés respectivamente, que casi todo el mundo certifica como juego peligroso del goleador uruguayo, se han producido hoy mismo unas declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Miami Tebas, en las que dice que esa acción no es de VAR. Hoy mismo Sergio Valentín, en un magnífico artículo de Libertad Digital, hace referencia al "protocolo" del VAR, que no es el cuarto protocolo de la película de John Mackenzie, ni tampoco el protocolo de Kioto, ni los protocolos de los sabios de Sion sino uno mucho más complejo, mucho más complicado; el protocolo protocolario del protocolado VAR es un arcano que está en conocimiento sólo de algunos porque si la acción de ayer de Suárez no entraba en el protocolo del VAR, ¿a santo de qué estuvo el árbitro esperando un par de minutos o tres a que le dijeran que siguiera adelante?

Está claro que De Burgos Bengoetxea estaba esperando la bendición de Iglesias Villanueva, de modo que el protocolo (al menos para los intervinientes en esa jugada concreta) sí estaba en vigor. Y entonces volvemos a preguntarnos lo mismo que con el penalti de Vinicius: ¿Cómo es posible que el VAR no viera juego peligroso en la acción de Luis Suárez? El dato es demoledor: en todos los partidos que ha dirigido desde el cielo del VAR, Iglesias Villanueva no ha corregido ni una sola decisión del árbitro de campo, ni una. Habría que ponerle VAR al VAR. Y, por cierto, habría que empezar a pedir responsabilidades por las imagenes que no se ven, por las que se ven aquí y por las que se ven allá. Digo esto porque BeIN USA sí ha publicado una imagen del lance que confirma nitidamente y sin el menor atisbo de duda que, efectivamente, Suárez cometió falta sobre Cuéllar; esa toma, sin embargo, no se vio en la retransmisión del partido y tampoco fue facilitada en los resúmenes que Mediapro, que es el proveedor de la Liga, envía a las televisiones y medios digitales españoles: ¿Por qué? Tampoco facilitaron el esperpéntico desmayo coordinado de Busquets y Cillessen en el partido de Copa entre el Levante y el Barça y, entonces, adujeron en su defensa que sólo se facilitaban aquellas jugadas que eran relevantes para el resultado final: ¿No lo era la falta de Suárez sobre Cuéllar?

Todo el mundo duda de todo lo que concierne al VAR. Se duda del criterio, de por qué en unas jugadas sí y en otras similares no. Y se duda también de por qué vemos unas jugadas y otras no. Y, desde ahora, tal y como desveló anoche Rafa Guerrero en El Chiringuito, no nos va a quedar otra que especular también sobre las conversaciones que el árbitro de campo tenga con el árbitro del VAR porque, en vista del escándalo del "todo O.K. José Luis", la FIFA ha decidido que se acabó. Menos power point, menos pizarritas, menos colorines. menos grafiquitos y más transparencia, más coordinación, mayor unificación de criterios. Nuevas tecnologías, viejos errores. Y Javier Miami Tebas a lo suyo, a criticar al Real Madrid por no adherirse a la kafkiana idea de llevar partidos de la Liga fuera de España. Que Dios nos coja confesados a todos.