El problema de Morata se llama Cristiano

Como Özil, Di María o, en su día, Robinho, Álvaro Morata tiene que decidir ahora si quiere ser cabeza de ratón o cola de león. De los tres futbolistas anteriormente citados sólo uno, Robinho, adujo motivos exclusivamente deportivos para su marcha: quería ser el mejor futbolista del mundo y, al abandonar el Real Madrid, se deshizo como un azucarillo en un vaso de agua. Özil y Di María no querían más protagonismo, porque ya lo tenían todo aquí, sino más dinero, pero el club decidió no dárselo y les dejó marchar: ahora ganan más dinero pero su carrera deportiva se ha estancado. La decisión de Álvaro no es sencilla porque, también a diferencia de Özil, Di María o Robinho, Morata es madridista, quiere al Madrid y le gustaría jugar más minutos aquí, cuestión harto difícil teniendo a la BBC por delante.

Empezaba este artículo diciendo que Morata tiene que decidir si quiere ser cabeza de ratón o cola de león cuando, según parece, ya ha escogido lo primero. Milán, Manchester o París son buenos destinos para el delantero... aunque ninguno de ellos es el Real Madrid. A mí me tendría que sacar del Madrid la Guardia Civil. Y esposado. Zidane la he repetido a Morata que cuenta con él y que es probable que la próxima temporada tenga aún más minutos de los que ya ha tenido. La participación de Álvaro como miembro de la mal denominada Unidad B en el histórico doblete merengue ha sido muy relevante, pero en el club comprenden que quiera jugar más aún... y esperan por el jugador una oferta en consonancia.

A Morata, que es un futbolista de élite e internacional fijo con España, le ha hecho mucho daño, según yo lo veo, la extraña comparación con Karim Benzema. Benzema y Morata tienen algo en común, los dos son futbolistas, pero su fútbol se parece tanto como un huevo a una castaña. Álvaro es un rematador, un finalizador, un 9 clásico, mientras que Benzema es un futbolista total, un todocampista, un agitador del fútbol de su equipo. El "problema" de Álvaro en el Madrid no se llama Benzema ni tampoco Bale, el "problema" de Álvaro en el Madrid se llama Cristiano Ronaldo, que ha empezado a cogerle el gustillo a su nueva demarcación de Terminator. Yo creo que a Morata le han vuelto un poco loco con esas comparaciones y al final se ha creído algo que no es. Y Álvaro Morata es, en mi opinión, un gran rematador para completar una extraordinaria plantilla.