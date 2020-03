El (no) método de Zidane

El próximo 28 de abril saldrá a la venta en España "Zidane", la biografía autorizada del entrenador del Real Madrid que corre a cargo del periodista Frédéric Hermel. En Francia ha sido un éxito de ventas y supongo que aquí, en nuestro país, seguirá idéntico camino porque resulta goloso conocer el día a día, el intriungulis, de un deportista de élite tan complejo como Zizou, el primer jugador, que yo recuerde, capaz de renunciar a un año de millonaria soldada porque ya no se reconocía sobre el terreno de juego y también el primer entrenador de la historia que, después de ganar tres Copas de Europa seguidas, fue capaz de anunciar que se iba sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, de repente y sin previo aviso. Y hay también ganas de saber en qué consiste el famoso "método Zidane", la verdad, aunque yo creo que nos quedaremos con eso precisamente, con las ganas, porque no me da a mí la impresión de que haya un método que diferencie a Zidane del resto de aquellos entrenadores que deciden apostar por sus jugadores hasta el final y con todas las consecuencias. Zidane es de esos, de los que mueren con las botas puestas, incapaz de reprochar defectos en público o individualmente.

El 28 de abril daremos buena cuenta de Zidane, aunque ya ha empezado a filtrarse algo de su contenido en español, por ejemplo a la revista Vanity Faire. En la reseña que de los extractos del libro hacen en el diario As se aventura que en él se deja claro en qué consiste el manejo del vestuario del francés, pero el entrecomillado acerca de las ideas del entrenador corresponden al periodista. Está claro que lo que dice mi buen amigo Frédéric corresponde sin lugar a dudas al pensamiento exacto de Zidane y es producto de sus muchísimas horas de conversaciones con él, pero el As titula así: "El mensaje entre líneas de Zidane a Bale, James y la plantilla", como si Bale y James ya no pertenecieran más a la plantilla del Real Madrid o como si hubiera un grado superior de delectación en el señalamiento tanto del galés como del colombiano con quienes, según parece, ahora no cuenta. ¿Y cuál es el secreto de Zidane? ¿Cómo decide Zidane de qué futbolistas puede rodearse? El secreto del éxito de Zidane es el siguiente: quien entrena, juega, y quien no entrena lo suficiente, aunque tenga mucha calidad, no juega. O sea, lo que viene diciendo Mourinho desde hace un cuarto de siglo y que cuando lo decía él sentaba tan rematadamente mal a todo el mundo.

¿Entrenan mal Bale y James y por eso no juegan? Bueno, es cierto que James no juega pero Bale sí lo hizo en el arranque de la actual temporada, y eso a pesar de que el entrenador le dijera que no contaba con él y que se fuera. Es más, en el inicio de la Liga Gareth Bale fue de lo mejorcito del Madrid de Zidane, que jugaba rematadamente mal al fútbol. Si con Zidane está claro, según lo que publica Vanity Fair, que quienes entrenan juegan y quienes no lo hacen no juegan, ¿por qué señalar sólo a Bale y James? Tampoco han jugado hasta ahora demasiado Mariano, Jovic o Brahim, y lo ha hecho relativamente poco Militao: ¿No entrenan tampoco ellos? Pues entonces Zidane y su método hacen aguas porque si de una plantilla de veinticuatro jugadores hay al menos seis que no entrenan en condiciones y, debido a ello, luego no juegan, el que falla es el entrenador, ¿no?

Por otro lado, ¿cómo saber si Bale no entrena? ¿O si no lo hace James? Antes sí podíamos hacerlo, antes nos dejaban ver los entrenamientos, pero ahora no: quince minutos y gracias. También es posible que, aprovechando que nadie sabe lo que pasa en un entrenamiento, el entrenador se escude en la falta de actitud durante los entrenamientos para prescindir de un jugador que no le gusta por otros motivos, ya sean deportivos o profesionales. Por ejemplo: ¿Contaba en sus onces Zinedine Zidane con Marcos Llorente? Pues no, nunca lo hizo, jamás. ¿Alguien duda de que Llorente se dejaba los cuernos en todos y cada uno de los entrenamientos? No, ¿verdad? ¿Entonces, Llorente no jugaba con Zidane... por falta de calidad? ¿El futbolista que le dio el otro día la victoria al Atlético de Madrid en Anfield? Es poco creíble.

Me parece que para sostener una verdad absoluta que ni es verdad ni es absoluta, la de que Zidane cuenta con todos, se le ha buscado a Zizou una gatera por la que escaparse para escurrir el bulto con aquellos futbolistas que no cuentan ni han contado nunca para él. Pongamos por caso a Mariano, que, según me cuentan, tiene la misma actitud en cualquier entrenamiento que el otro día ante el Barcelona. Ahora Mariano sí... a veces, antes nunca; hoy segundo delantero por detrás de Benzema, que lo juega todo, y por delante de Jovic, al que pidió él y no juega nada. Puede que todo sea mucho más sencillo, puede simplemente que Zidane carezca de un método o que su único método consista en repetir una y otra vez que sus futbolistas son los mejores del mundo... salvo Bale, James, Jovic, Mariano o Brahim, que no entrenan y por eso no juegan. Es posible que Zidane tenga suerte. Vamos, eso no es posible, eso es seguro, es un hombre de suerte. No conozco mejor método que ése, todo sea dicho de paso. Un método infalible ese de la potra, la baraka, el azar, la chorra...