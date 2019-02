El atajo de Tebas

Como para los que van a Roma, para Tebas todos los caminos conducen a Florentino Pérez. Es un camino sinuoso, lleno de curvas, pero para el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España es un camino sin retorno. Porque, en su intento por hacerle el mayor daño en el menor tiempo posible a Florentino, Tebas está yendo por un atajo que conduce al perjuicio al club que preside, que no es otro que el Real Madrid. Una Liga no puede ser jamás la mejor del mundo, nunca, si los clubes que la integran desconocen los mecanismos según los cuales actúa el famoso VAR, por qué en unos casos sí y en otros no; tampoco puede presumir ni mucho menos de ser el mejor del mundo un campeonato que es tan transparente a la hora de saber cómo y por qué se designan los árbitros, bajo qué premisas y con qué argumentos, como lo era en la etapa de José Plaza Pedraz. Con Plaza no se sabía, con Arminio se desconocía en profundidad y ahora no tenemos ni idea de un modo absolutamente transparente.

Tampoco puede ser la mejor Liga del mundo una que tiene un operador televisivo que unas imagenes sí las repite y otras no, en función del equipo o equipos que participen en dicho encuentro; ni podemos ir por ahí sacando pecho de limpieza cuando el presidente de dicha Liga no sólo no se avergüenza cuando se le pregunta por la censura sino que se jacta de ella, presume, saca pecho. El otro día se entregó un Goya honorífico merecidísimo a uno de los maestros de la televisión de España, el señor Chicho Ibáñez Serrador; Chicho firmó en 1967, y mira que ya ha llovido desde entonces, una divertidísima Historia de la frivolidad, que no era más que un recorrido humorístico por la historia del erotismo y cómo se había tratado de ocultar los encantos del cuerpo humano, que son muchos y variados, desde los primeros tiempos de la humanidad. El hilo conductor de aquella película para Televisión, que contaba también con la ayuda como guionista del mismísimo Jaime de Armiñán, era la conferenciante, interpretada por la grandiosa Irene Gutiérrez Caba, que era, a su vez, presidenta de la Liga femenina contra la frivolidad. Ha pasado más de 50 años desde aquello, que lo que hacía era criticar los 50 años anteriores, y en pleno franquismo además, pero aquella Historia de la frivolidad no ha envejecido en absoluto si la aplicamos a la Liga española; es más, Javier Tebas podría encarnar perfectamente hoy el papel de Gutiérrez Caba, aunque seguro que con menos gracia.

Tampoco puede presumir de ser la mejor Liga del mundo una en la que, como ocurre en la nuestra, ni los clubes ni sus aficiones (el último acto de protesta se llevó a cabo ayer mismo en Vallecas) saben a santo de qué se ponen los horarios y por qué unos clubes descansan más, otros menos y a otros, como por ejemplo al Rayo, les toca los lunes por la noche. En este afán suyo por llegar hasta Florentino, Tebas trata de hacerle daño al Madrid. Es una idea tan kafkiana como tratar de organizar un akelarre independentista en Miami o como si Adam Silver o Roger Goodell, que son los comisionados de la NBA y de la NFL respectivamente, fuera de caza contra los Lakers o los Patriots. El último motivo de escarnio, que ya han salido a justificar los portavoces periodísticos de Tebas, es el calendario de las próximas semanas y, en concreto, el que va a afectar a la eliminatoria copera de semifinales entre Real Madrid y Barcelona.

¿Por qué el Barça, que juega mañana contra el Madrid, tuvo su partido de Liga contra el Valencia el sábado a las seis y media de la tarde, y el Madrid jugó el domingo a las nueve menos cuarto? Eso son más de 24 horas de descanso más para los jugadores de Ernesto Valverde, ¿no? ¿Y por qué esa ventaja culé de la ida no sólo no se compensa en la vuelta sino que se incrementa? ¿Por qué el Barça volverá a jugar en Liga el sábado 23 a las cuatro y cuarto y el Real Madrid no lo hará hasta las nueve menos cuarto del domingo 24? A mí me salen un total de 55 horas de descanso regalado más para los futbolistas del Barça. Seguro que esta discriminación tiene una explicación, pero dudo muchísimo que sea una explicación lógica y por supuesto que sea justa. El Fútbol Club Barcelona va a tener 55 horas de descanso más que el Real Madrid para afrontar estas semifinales de Copa y todo por la obsesión de Tebas de coger un atajo para llegar hasta el presidente del Real Madrid, que no le coge el teléfono.