Dudas corales

El Barça perdió por dos errores en 68 segundos locos, dos errores indignos de un equipo de su categoría... pero el Real Madrid perdió por incomparecencia en la primera mitad y, como bien dijo Casemiro, regaló 45 minutos. En la segunda parte, más por orgullo mal entendido que por otra cosa, los jugadores de Lopetegui, al que Machín pegó un baño de padre y muy señor mío, lo intentaron, sí, pero con desgana, bostezando y estirándose en cada jugada, mirando con cierta displicencia al Sevilla, que corría, presionaba y pegaba cuando había que pegar. Por contra, la defensa madridista ejecutaba con precisión La consagración de la primavera y muchos futbolistas permanecieron quietos en la gala del The Best. Ayer no fueron los mejores sino los peores, y no porque técnicamente no sean buenísimos, que lo son, sino porque no quisieron.

Y, ¿por qué no quisieron los jugadores del Real Madrid? Esa es la pregunta del millón. Sabían, porque así fueron informados de ello, que el Barça se había dejado 3 puntos increíbles en Leganés, y conocían que el sábado visita el Bernabéu el Atlético de Madrid, que apretará tanto o más que el Sevilla. Ni un balón dividido, ni uno, y la sensación de que cualquier jugada de cualquiera de los futbolistas del Sevilla haría daño en cualquier momento al endeble andamiaje defensivo merengue. En la banda, mientras tanto, Lopetegui silbando como lo haría un pastor a sus cabras. Claro que si, tal y como afirmo, fue un problema de actitud, aunque anoche hubiera estado sentado en el banquillo el mismísimo inventor del fútbol al Real Madrid no le habría salvado ni el pan ni la caridad.

Ninguna actitud, ningún interés y ninguna solución desde el banquillo. Así que efectivamente, volvió el Real Madrid navideño, el que va por ahí regalando puntos, el Real Madrid que pasa de la Liga, un Real Madrid que empieza a hartar. Hubo otra cosa que no entendí de Lopetegui: ¿Cómo que nosotros nos preocupamos sólo de lo nuestro? ¿Quién se va a jugar contigo la Liga, Lopetegui? ¿El Huesca? ¿El Getafe? ¿O se la van a jugar entre Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid? ¿Y no te importa que el Barça, que es tu máximo rival, se la pegue en Leganés? ¿Cómo es eso posible? A la espera del Atleti, el Real Madrid pudo dar anoche un golpe encima de la mesa... y prefirió no darlo, prefirió no distanciarse en la clasificación, prefirió darle emoción. Los jugadores simplemente no quisieron y eso es lo peor que puede decirse de un equipo como el Real Madrid. Y ahora todo son dudas. Dudas corales, por cierto.