David Villa, un tremendo dilema

Si Julen Lopetegui ha decidido convocar a David Villa, que juega desde hace tres años en una Liga de chicle como la MLS, para el trascendental partido contra Italia del sábado pasado y el irrelevante contra Lichtenstein de hoy, seguro que es porque se lo ha pensado mucho y le ha dado mil vueltas a la cabeza. A mí me pareció, y me sigue pareciendo, una boutade del seleccionador, pero no dudo que Julen habrá llegado a la conclusión de que tenía que recuperar a Villa después de un profundísimo debate y una sesuda reflexión. El problema con Villa es que si dices que su convocatoria te parece frívola siempre hay quien te acusa de faltar al respeto a un campeón del mundo cuando no es así. Villa ha sido un delantero excepcional, un jugador decisivo, pero dudo que hoy esté en condiciones de serlo al máximo nivel. Que dude yo tiene poca trascendencia, lo importante es que no dude Lopetegui, que lo debe tener muy claro cuando, insisto, ha llamado a Villa para un partido fundamental.

Aún así, me surgen varias preguntas: ¿Sabedor de que va a ser el notición de la convocatoria te llevas a Villa para jugar contra Italia... y le dejas en el banquillo?... Supongo que si tomas la decisión de convocar a Villa y no llevar, por ejemplo, a Fernando Torres, que sí está jugando en una Liga competitiva y seria, es porque crees que David puede aportarte cosas concretas contra un equipo como el italiano porque... ¿alguien se cree que Lopetegui convoca a Villa para alinearlo contra Lichtenstein?... El debate morboso de los 100 partidos no tiene demasiado sentido porque sé que, con sus errores y con sus aciertos, el seleccionador es un profesional de los pies a la cabeza, pero entiendo que haya quien pueda pensar que la federación quería utilizar la convocatoria de septiembre y la próxima de octubre para que David pudiera redondear sus internacionalidades.

Decir que la convocatoria de Villa es sorprendente no es faltar al respeto al jugador, que fue buenísimo. Faltar al respeto a un jugador es dejar de convocarlo de la noche a la mañana y no darle ninguna explicación, que es lo que pasó, sin ir más lejos, con Raúl o, ya que estamos, con el propio Torres. Y también con Arbeloa. El problema de esta convocatoria no es el pasado (España ganó con solvencia a Italia) sino el futuro, y me explico: si le convocas para jugar contra Italia y se te lesiona y no puede jugar contra Lichtenstein, ¿no le llevarás contra Albania e Israel? ¿Y no le vas a incluir en la lista definitiva del Mundial?... Si no lo haces, si no incluyes a Villa en la lista del próximo campeonato del mundo, sí parecerá que le llevaste para que llegase a los cien partidos. Si lo llevas, demostrando que, efectivamente, confías en él, estarás ocupando una plaza con un futbolista de 36 años (los cumple en diciembre) que juega en el New York City. Tremendo dilema.