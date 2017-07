Danilo, un mal sueño

Siendo cierto que Zinedine Zidane cuenta con todos, no lo es menos tampoco que, como les pasa a todos los entrenadores de fútbol que a lo largo de la historia han sido, hay jugadores con los que cuenta más y otros con los que cuenta menos. Por poner un ejemplo: si al final, por esas cosas que tiene la vida, James acabara quedándose, estoy seguro de que Zidane le daría minutos, pero los minutos del colombiano acabarían siendo inevitablemente los de la basura porque justo en esa zona del campo el equipo blanco tiene excedente de calidad. Con Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Marco Asensio, Kovacic y la llegada ahora del otro Marcos, Llorente, James lo tiene en chino para jugar. Lo mejor para el futbolista es salir, aunque Zidane no dirá jamás que no cuenta con él porque cuenta con él... para jugar los minutos de la basura.

Zidane tampoco dirá que no cuenta con James por otro motivo más añadido: si el Real Madrid quiere desprenderse del jugador no parece una idea comercialmente inteligente cantar a los cuatro vientos que no se cuenta con él. A mí me parece que James es un jugadorazo y que triunfará allá donde vaya, de ahí que haya que sacarle hasta las raspas al equipo (United, PSG, Chelsea...) que pretenda hacerse con sus servicios: hasta el 31 de agosto aún queda tiempo por delante. El caso de Danilo es distinto. A Danilo, que llegó como teórico propietario del lateral derecho, se lo comió con patatas Carvajal desde el primer día. Todos queríamos ver al futbolista que había costado algo más de 30 millones de euros, poníamos mucho interés, nos fijábamos más que un búho en todas sus acciones... pero desgraciadamente sólo veíamos a un jugador superado por las circunstancias, un futbolista desencajado, destartalado y, por si fuera poco, con mala suerte.

Zidane tampoco dirá que no cuenta con Danilo porque (¡hay que ver cómo es el fútbol!) resulta que precisamente el defensa ha gozado de muchísimos minutos más que James, que tiene más calidad en uno de los cordones de su bota que el brasileño en todo su cuerpo. No dirá que no cuenta con él, pero es una evidencia que clama al cielo que a un equipo como el Real Madrid, que volverá a competir por todo, le hace falta un lateral diestro que compita con Carvajal, del mismo modo que le hacía falta uno zurdo (que será Theo) que lo hiciera con Marcelo. Si al final se confirma el traspaso de Danilo a la Juve por 20 millones de euros habrá que pegar un bote de alegría: el Madrid perderá poco y ganará opciones sensatas para ese lateral. A Danilo habrá que darle las gracias por los servicios prestados y desearle suerte sustituyendo a Alves, uno de los mejores del mundo en su puesto. Y, dentro de quince años, será un mal sueño del estilo de Secretario.