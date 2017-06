Dale cuerda a tu reloj, Lopetegui

Déjà vu total. Piqué, admirado Julen Lopetegui, te compete a ti. Piqué es tu trabajo, no el nuestro. Contener a Piqué es misión tuya y no de los periodistas ni tampoco de los aficionados. Y si ayer pitaron a Piqué en La Condomina es por culpa del jugador, que volvió a pasarse de frenada, y por tu propia pereza. Te dio pereza llamar la atención a Piqué, como antes se la dio a Vicente del Bosque, quien sin embargo se mostró muy severo con Arbeloa. Piqué se burló del club que más jugadores aporta (y gratis) a la selección nacional, y tú, que al parecer sigues siendo a estas horas seleccionador nacional, le pasaste el muerto a otros. "Nosotros", "vosotros", "ellos"... La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta pero tú, como tu antecesor en el cargo, has preferido dar vueltas y más vueltas para no llegar al final a ningún sitio.

Y la cosa es bastante peor de lo que pensaba en un principio. Yo creía que, aunque por lo bajinis, Lopetegui le había susurrado a Piqué durante el entrenamiento que sus palabras no le venían bien, pero ayer lo desmintió todo el seleccionador, indignadísimo. Como queremos tanto a Julen, quisimos leerle en los labios que, aunque en privado y al cuello de su camisa, había llamado la atención a Piqué por burlarse del Real Madrid vistiendo la camiseta de la selección nacional y con una trasera en la que aparecía el escudo de España, pero no, qué va, Julen y Gerard estaban hablando "de fútbol". Sus cosas, que no son de este mundo. No hay, pues, solución, puesto que es cierto que Julen Lopetegui cree de verdad que no tiene ningún problema serio.

Lopetegui se transmuta en Del Bosque y repite como un loro que Piqué se deja la piel por la selección. Bueno, Piqué se deja la piel por España... como hacen todos y cada uno de los futbolistas internacionales, ¿no? Pero la afición no quiere profesionales, no quiere mercenarios. La afición quiere jugadores que se dejen la piel, que no alteren el ambiente de la selección y que se sientan españoles, y cuando interpreta que hay un futbolista que no reúne esos requisitos... le pita. El problema es tuyo, Julen, no mío. Y te quiero decir algo más: el 2 de septiembre España e Italia probablemente se jueguen a cara o cruz la clasificación para el Mundial, y el partido se disputa en el estadio Santiago Bernabéu... de Madrid. Agarra de una vez por todas el toro por los cuernos, seleccionador. El filósofo y sacerdote Jaime Luciano Balmes decía que un hombre con pereza es un reloj sin cuerda. Dale cuerda a tu reloj, Lopetegui. Aún tienes tiempo.