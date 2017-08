Cristiano se queda por lo mismo que se va Neymar

Resulta hasta cierto punto comprensible que el periobarcelonismo, que aún anda grogui por los pasillos después del Neymarazo que, según Alves, estaba planeado desde hacía más de un mes, esté desesperado por repetir la jugada con el Real Madrid. De hecho, se las prometían muy felices con Cristiano, que no se va, que se queda, que acaba de regresar a los entrenamientos y que viaja con el resto del equipo hasta Macedonia con el objetivo de traerse para aquí la segunda Supercopa de Europa consecutiva. ¿Por qué se queda Cristiano?... Pues Cristiano se queda en el Madrid por los motivos que ya expliqué aquí mismo el pasado 17 de junio en un artículo titulado precisamente así, "Por qué se quedará Cristiano". Sin novedad en el frente.

Podría decirse que Cristiano se queda en el Madrid más o menos por lo mismo que se va Neymar del Barça. Cristiano se siente menos importante que el club, sabe que en el Real es la estrella, que nadie le discute y que está rodeado de jugadorazos que le van a hacer la vida más fácil sobre el terreno de juego; Cristiano tiene claro que no va a encontrar en ningún sitio otro entrenador como Zidane, que le cuida, que le dosifica, que planifica para él una temporada a su medida para que así pueda llegar al mes de abril en un estado de forma letal; Cristiano sabe que el reconocimiento lo tiene aquí y que el Real Madrid tampoco se va a volver loco si un día llega con una oferta de 200 millones de euros de otro club; y Cristiano es consciente de que, si se marcha del Madrid, bajará al instante un escalón deportivo. Por eso se queda Cristiano. Por eso se fue Neymar.

Pero, pese a todo, me parece poco serio tener que andar por ahí rastreando las redes sociales de éste o de cualquier otro futbolista para tratar de leer entre líneas qué quiere transmitir al resto de los seres humanos. Parece que ayer Cristiano dijo que estaba muy contento de volver a los entrenamientos... pero eso, después de la que se montó hace un mes y medio, me parece muy poco. Me temo lo peor, o sea que CR7 corra un tupido velo sobre una historia que me da la sensación de que se le fue de las manos y que luego no supo o no pudo controlar. Cristiano se queda, sí. Lo hace por los motivos anteriormente expuestos. Cristiano se queda por lo mismo que se va Neymar pero me malicio que si en lugar de los 33, como es el caso. fuera a cumplir 25 años el próximo febrero, igual había forzado la máquina para pasar a ocupar él el lugar de Neymar.