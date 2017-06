Cristiano, A Bola y las hipótesis del verano

No entendí a Pepe cuando, el otro día, dijo que el club no le había defendido de sus problemas con Hacienda. De hecho, en ese preciso instante me enteré de que Pepe había tenido unos problemas con Hacienda. Pero, repito, no lo comprendí. De los problemas que con Hacienda tengan los futbolistas Pepe, Luis o Juan tienen que defenderles sus respectivos asesores y abogados, que los tendrán y muy buenos. Lo que los clubes de Pepe, Luis o Juan deberán hacer es pagar al día y hacerlo, por supuesto, ateniéndose a la legalidad. El futbolista de élite vive en Futbolandia, un país en el que uno no hace jamás la compra, come gratis en todos los sitios, se le busca un domicilio y se le pone un coche a su disposición. El futbolista de élite vive en un mundo imaginado sólo para ellos, irreal para el resto de mortales: únicamente debe preocuparse de jugar al fútbol y elegir correctamente a sus asesores áulicos, nada más.

La diferencia entre lo que dijo Pepe y lo que publica hoy A Bola sobre Cristiano es esa precisamente: sé que Pepe estaba molesto con el Real Madrid porque lo dijo él. Lo dijo, claro, cuando ya tenía los dos pies fuera del club; lo dijo porque estaba dolido y porque no le habían ofrecido los dos años más de contrato que pedía; lo dijo despechado, de acuerdo, lo dijo para hacer daño... pero lo dijo. Pepe lo dijo, Cristiano no. Es A Bola quien dice que, en la línea de Pepe, CR7 estaría disgustado con el club al no haberse sentido protegido y que podría meditar marcharse del Madrid. "Estaría", "podría"... demasiadas hipótesis para mi gusto. Sé qué pensaba Pepe, no sé lo que piensa Cristiano. La información de A Bola puede ser cierta... pero también puede ser mentira. De ser mentira, nada más que añadir. Ahora bien, ¿jugamos a partir del tercer párrafo a dar por buenas todas las hipótesis? Pues, ¡a jugar!...

Cuando Cristiano dijo en su día que él no era feliz, yo escribí aquí mismo que, de ser así, el Real Madrid tenía que dejar a CR7 que buscara (y encontrara) su felicidad. ¿Cómo?... Dejándole salir. Si fuera cierto (repito: si fuera cierto) que Cristiano cree que el Madrid no le ha defendido con Hacienda y que, en vista de todo lo anteriormente expuesto, podría estar pensándose dejar España, yo creo lo mismo que creí cuando dijo que no era feliz. El Real Madrid debería tratar de convencerle, eso sí, pero, llegado el caso, tendría que pedir por él lo pactado en su contrato. Ahora bien, ¿dónde va a estar mejor este Cristiano de 32 años que en el Real Madrid? ¿Dónde mejor que con Zidane? ¿Dónde va a conquistar más títulos generales e individuales que aquí? ¿En la Premier? ¿En el PSG? ¿En el Bayern?... En China desde luego que no. Demasiadas hipótesis, tantas como para rellenar un verano que venía sin mordiente y algo tristón.