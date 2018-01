Creo en la BBC, en la música y el viento, en la paz y en el amor

Anoche nos pidieron en El Chiringuito que apostásemos por nuestro tridente atacante para el Real Madrid de la próxima temporada. Yo aposté por la BBC, pero, debido a la premura (el mensaje de watshapp de Juanfe Sanz fue claro: "Un vídeo horizontal de 10 ó 12 segundos", y el mío se fue a los 20) intentaré razonar mi votación:

1) Lo primero que me llama la atención es que ya se pueda hablar de tridente atacante sin que nadie se te tire al cuello ni diga que jugar con un 4-3-3 va en contra de la estabilidad del equipo. También me llama la atención que Isco, que era, según todos los especialistas, el mayor perjudicado de ese esquema de juego, recibiera ayer poquísimos votos; y lo realmente sorprendente es que Gareth Bale, que hasta hace medio minuto era el enemigo público número uno, saliera como el más votado, por encima incluso de Neymar (2º) y el propio Cristiano (3º). Me pregunto: ¿La presencia de Bale responderá acaso a sus últimas actuaciones?... Por el contrario, si Bale no hubiera sido determinante en los últimos partidos, ¿habría aparecido siquiera entre los tres primeros?

2) Mi apuesta por la BBC está indirectamente vinculada a esto último: que el fútbol no tenga memoria no quiere decir que no la tenga yo. Yo sí quiero tener memoria y por eso la tengo. Es un ejercicio consciente y, ya lo sé, también poco popular. Mi memoria reciente de los éxitos del mejor Real Madrid de la historia por detrás tan sólo del de Di Stéfano está estrechamente vinculada a Bale, Benzema y Cristiano, la BBC. Creo que estos tres futbolistas merecen respeto, mi respeto, el respeto que, sorprendentemente, no tiene por parte de algunos madridistas ni tampoco, aunque eso sea menos sorprendente, de algunos reconocidos y reconocibles antimadridistas que si ayer votaron por la BBC no fue porque creyeran verdaderamente que esa es la mejor delantera para el Real Madrid de la temporada 2018-2019 sino como chanza. Y digo que es sorprendente porque, con estas tres rémoras, el Real Madrid ha conquistado tres de las últimas cuatro Copas de Europa mientras que el Barça del mejor futbolista de todos los tiempos únicamente ha conseguido una.

3) También apuesto por la BBC por el momento en que se nos pidió opinión en El Chiringuito, y me explicaré con un ejemplo. Si el 11 de enero de 1998 nos hubieran preguntado por el tridente atacante del Real Madrid, la MMR que solían formar Mijatovic, Morientes y Raúl, lo más probable es que el 99,9% de los encuestados habría respondido que lo mejor era sacarlos de España por la puerta de atrás; sin embargo, si nos hubieran hecho esa misma pregunta cuatro meses y diez días después, en concreto el 21 de mayo de 1998, un día después de La Séptima, es probable que ese mismo 99,9% de aficionados hubieran elegido la casilla de la canonización de los tres, San Mijatovic, San Morientes y San Raúl. Aquel equipo, con aquellos tres delanteros, acabó cuarto en la Liga por detrás de Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad... y ganó la Copa de Europa tras 32 años de sequía en la mejor competición de clubes. ¿Cuesta tanto esperar para poner las notas? ¿No nos podemos llevar otra grata sorpresa?

4) Por último: en realidad mi apuesta por la BBC es, en el fondo, una apuesta por seguir confiando en Karim Benzema puesto que daba por hecho que la inmensa mayoría incluiría en el tridente del próximo año a Bale y a Cristiano. De Gareth Bale querían deshacerse hace un mes pero tres partidos buenos parecen haber cambiado la opinión sobre él... ¿no puede hacer eso mismo Benzema? Si en mayo el Real Madrid acaba esta temporada ganando "únicamente" las Supercopas y el Mundial de Clubes habrá que hacer balance y sondear el mercado, pero si el Real Madrid acaba ganando las Supercopas, el Mundial, La Decimotercera y la Copa... ¿qué hacemos con la BBC? ¿La jubilamos para traer a Neymar por 400 millones de euros y a Kane por otros 250?