CR7, ni contigo ni sin ti

Tirando como siempre de su fina ironía, Fernando Fernán Gómez solía decir que él terminaría pagándole la entrada a un crítico de cine para que éste le fuera explicando qué había querido decir el director con cada escena. Como al maestro, a mí me va a suceder lo mismo pero con algunos críticos deportivos. A saber: desde que Cristiano cumplió los 29, y ya hace de eso casi tres años, un sector muy amplio del periodismo deportivo viene exigiéndole al entrenador de turno que "rote" al portugués, vamos que le dé descanso. La petición tenía, y tiene, su puntito de lógica puesto que, con 30 y 31 años cumplidos, CR7 acabó muy dañado las dos últimas temporadas, perjudicándose a sí mismo y, por ende, a su equipo.

Así que Cristiano tenía que descansar, sí, debía dejar de jugarlo todo, de acuerdo, pero... ¿quién era el guapo que se lo decía? ¿Cómo explicarle al mejor futbolista del mundo que algunos partidos tendría que verlos desde la grada para llegar a tope y en condiciones a los meses de abril y de mayo, que es cuando se ganan o se pierden los títulos?... Ancelotti no se atrevió, Benítez tampoco. ¿Sería acaso el novel Zidane, el inexperto Zizou, el novato Z.Z. el llamado a llevar a cabo esa complicada misión?... Pues sí, fue Zidane. Zizou ha rotado a todos, a todos; también a Cristiano. Y, lejos de suponer un problema, la "suplencia" ha sido bien asimilada por el jugador y no ha supuesto ningún cataclismo.

Así que ahora el problema de los filósofos no es que Cristiano no rote, que rota, sino cuándo lo hace. Hoy, por ejemplo, ante el Sevilla, no les viene bien a los señoritos; tendría que haber sido ante el Granada, que es más débil, y en la Liga. Sin Ramos, Pepe, Kovacic, Bale y Lucas Vázquez, al periodismo le parece demasiado que Zidane también deje a CR7 en la grada. Pero, ¿dónde radica el problema?... A Ramos le suplirá Nacho, para quien el periodismo reclama más minutos; y a Cristiano le sustituirá Morata, de quien también se dice que no está satisfecho con su papel. Y además, ¿no está acabado Ronaldo?... No hay solución: si el Madrid pierde hoy contra el Sevilla será porque Zidane se la jugó no poniendo a Cristiano y si gana será por la flor. Si no rota porque no rota y si rota porque rota. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio.