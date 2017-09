CR7: hasta el próximo De Burgos Bengoechea

Con la segunda cartulina amarilla a Cristiano por fingir (cuando no hubo tal engaño como pudo comprobarse después) que provocó la posterior expulsión del crack portugués y, de paso, su erróneo gesto de ponerle ligerísimamente la mano encima al juez Dreed, que al final fue el detonante de la injustísima sanción de 5 partidos al máximo goleador histórico del Real Madrid, Ricardo de Burgos Bengoechea ha dejado al madridismo sin su futbolista franquicia y quien sabe si incluso ha asestado un golpe mortal a la Liga cuando ésta no ha hecho más que arrancar. Para certificar lo primero no hace falta esperar hasta el mes de mayo: Cristiano representa el gol en un equipo que, aunque lleva 72 partidos oficiales seguidos marcando y se encuentra a uno sólo de igualar el record del Santos de Pelé, tiene a Benzema lesionado y a Bale titubeante.

Para resolver lo segundo sin embargo, o sea para contabilizar la importancia real de la ausencia obligada de Cristiano durante los cuatro primeros partidos ligueros, habrá que esperar hasta el último día, pero si la Liga, como viene sucediendo en los últimos años, se ventila en una horquilla de uno a tres puntos entre el primero y el segundo clasificado, si al final acabaran ganándola el Barça o el Atleti y no lo hiciera el Madrid podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que De Burgos fue colaborador esencial en ese resultado final. Y a quien piense que exagero yo le pregunto: ¿Cómo reaccionaría el Barça sin Messi durante 4 partidos?... La charlotada de De Burgos y la sanción a Cristiano pueden marcar esta Liga, si no al tiempo.

Regresó Cristiano en la Champions, para volver a ausentarse a la fuerza el domingo que viene en Anoeta ante la Real Sociedad, y en un partido que podría ser fundamental, y lo hizo como siempre, a lo grande y marcando goles. CR7 lleva seis años seguidos marcando en la primera jornada de la Liga de Campeones, ha anotado 12 goles en los últimos seis partidos de Champions y ya suma en la competición, de la que es por supuesto su máximo goleador, un total de 107. No es que al Madrid le falte gol, no, qué va, lo que ocurre es que un nefasto arbitro español ha hurtado al club blanco de su bombardero. "Que sea el último partido sin él", suspiró ayer Zidane. Hasta el próximo De Burgos Bengoechea, añado yo.