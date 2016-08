Confío en Isco, desconfío de los isquistas

Es falso, nunca ha habido "culebrón Isco". Si acaso, aunque la gente no haya sido consciente de ello porque su peso en el equipo no es el mismo, ha habido "culebrón Mariano", pero el chico ha insistido en permanecer en el Real Madrid porque siente que puede triunfar en el club blanco, y el primer paso para triunfar en un equipo como el madridista consiste indudablemente en sentir que uno no está ni por encima ni por debajo del resto y que tiene que competir porque parte con las mismas posibilidades que los demás. Así lo sintió Lucas Vázquez, que tenía por delante a la temible e inamovible BBC, y ahora es internacional absoluto con España. Y así lo sintió también Casemiro, de quien se burlaban cuando llegó, de quien decían que había al menos tres chavales mejores que él en el Castilla, y que hoy es titularísimo en el Real Madrid e internacional con Brasil.

No ha habido "culebrón Isco", ni tampoco es cierto que se haya quedado... sin sitio, tal y como he leído por ahí. Los dos ejemplos anteriormente citados (Lucas y Casemiro) son la prueba más palpable de que en el Real Madrid el sitio se lo fabrica uno a empellones. Y si algo ha demostrado Zidane es que él pone a los que considera que están mejor en ese momento. Afirmar el 1 de septiembre que Isco, del que se viene exigiendo no sólo la titularidad con el Madrid sino también con la selección, se ha quedado sin sitio es tanto como asegurar que el chaval carece de la calidad necesaria como para hacerse un hueco entre Kroos, Casemiro, Modric, Kovacic y James, lo que sería un absoluto contrasentido. Yo creo que Isco tiene muchísima calidad y, como hizo Casemiro aunque con diferentes armas, posee la llave para conseguir su sitio.

No ha habido "culebrón Isco" pero probablemente sí haya habido "campaña Isco". La hubo (desde Colombia) para imponerle a Zidane la presencia de James en el once titular y la habido también (esta vez nacional) para intentar lo propio con Isco... y dejar sin su sitio a Kroos, Casemiro y Modric, que en apariencia son los titulares, y James y Kovacic, que ahora mismo integran junto al malagueño el equipo B. Pero, con todos mis respetos, el destino de un futbolista de la talla de Isco no puede consistir en irse del Madrid al Málaga para triunfar en el mundo del fútbol. De hecho, Isco ya triunfó plenamente cuando se anunció su fichaje por el equipo blanco. Y ahora, a luchar, a pelear, a batallar, a competir por un puesto en el once veces campeón de Europa, supercampeón continental y, si Dios lo quiere, próximo campeón mundial. Yo tengo confianza plena en Isco y, del mismo modo, desconfío también plenamente de los "isquistas" cuyas aviesas intenciones son más transparentes que la mirada de un niño... de la Juventus de Turín.