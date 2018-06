Con la M de Míchel

El diario Marca tuvo ayer la fantástica idea de publicar el abecedario de los entrenadores que han sonado para sustituir a Zinedine Zidane, que han sido, hasta la fecha, 21. Con la A, Allegri; con la B, Bielsa; con la C, Conte; con la F, Felipe... Scolari; con la G, Guti; con la H, Hierro; contiene la I, Maurizio Sarri; con la J, Joachim Löw; con la K, Karanka; con la L, Laudrup; con la M, Míchel; con la N, Nagelsmann; contiene la O, Klopp; con la P, Pochettino; con la Q, Quique Sánchez Flores; con la R, Raineri; con la S, Seedorf; con la T, Tite; contiene la U, Mourinho; con la V, Villas-Boas; y con la W, Wenger. Así que únicamente no han sonado (aún) entrenadores de fútbol cuyo nombre o apellido empiece o contenga las letras D, E e Y. Es como la serie de novela negra de Sue Grafton: con la A de adulterio, con la B de bestias, con la C de cadáver, con la D de deuda...

De modo que desde que se marchó Zidane han sonado al menos 21 entrenadores para el banquillo blanco y este lunes me contaban que no pasa un día sin que se ofrezcan algunos más, que llaman al club para proponer su nombre. Han pasado 11 días y, aunque el Real Madrid espera tener listo el nombre del nuevo entrenador esta misma semana, justo antes de que arranque el Mundial, la deliberación del consejo de ministros madridistas, del que se guarda el secreto con escrupuloso celo, podría alargarse un poco más, nadie sabe hasta cuándo en realidad. A la luz de las pruebas, que son contundentes, tenemos una primera conclusión: la elección de un entrenador capaz de dirigir al campeón de Europa no es sencilla, no resulta fácil sino todo lo contrario; acertar es complicado y es posible que, al final, de la ensalada de nombres, no salga elegido el candidato número uno sino el 14.

Derivada de esta realidad, una conclusión: Zidane, a quien el domingo veíamos feliz, relajado, radiante y con un cutis magnífico en la final de Roland Garros después de haber acertado con el sofá de Muebles La Oca, metió en un serio problema a su mentor y amigo, Florentino Pérez, renunciando al puesto de la mañana a la noche o al revés. No es incompatible el agradecimiento a Zizou con esta pequeñísima crítica a su sorprendente decisión: hombre, Zizou, quizás deberías haberlo dicho un pelín antes para que el club pudiera reaccionar con prontitud e impedir, por ejemplo, que Mauricio Pochetino renovase su contrato con el Tottenham. Llegados a esta situación, que probablemente no sea la idónea debido a la premura de tiempo, yo valoraría seriamente la opción de Míchel como futuro entrenador del primer equipo.

Sólo desde la inquina personal puede entenderse el odio que algunos sectores futbolísticos de este país le tienen a Míchel, que ha sido destituido de sus equipos como, al final, y salvo Zinedine Zidane, que se fue por decisión propia tras alcanzar el techo del mundo, son destituídos todos y cada uno de los entrenadores que en el mundo han sido. Míchel ha sido futbolista de élite, salió de la cantera del Real Madrid y subió al primer equipo para formar parte de la mítica Quinta del Buitre y, aunque en Italia se lo rifaban, decidió permanecer aquí. Ama el Real Madrid, conoce bien la Liga española, tiene estudiada a la actual plantilla, llegaría aprendido y, además, está libre, está en su casa haciendo crucigramas. Que se maneje el nombre de Míchel, como es ahora mismo mi caso, es interpretado por algunos malpensados en clave de interés personal cuando es todo contrario: airear una candidatura de Míchel le perjudica porque, en el Madrid, quien entra papa al cónclave sale cardenal.

Yo apuesto por Míchel porque no sabe de fútbol menos que Pochetino o que Klopp y porque, a diferencia de estos dos, está en su casa, libre. Y porque pienso, y siempre he pensado, que algún día entrenará al equipo blanco. Y porque me gustaría ver de qué es capaz con unos jugadores como estos y no con una plantilla de tres al cuarto. En cuanto ha salido su nombre, cuestión ésta que era inevitable salvo que Pochetino hubiera dicho "sí" al día siguiente del adiós de Zidane, han empezado a ametrallarle, o sea más o menos como ocurrió con Zidane, que venía, según algunos, de descender al Castilla. Y esa es otra baza a favor de la candidatura del entrenador madrileño: sabría donde viene y con qué fauna deberá vérselas todos los días. Aprendido... y curtido en mil batallas desde su etapa como jugador. Con la M de Míchel. A mí me suena bien.