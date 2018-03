Cómo ver los partidos de Expaña con una pinza en la nariz

Si dices que si alguien ve la televisión en Madrid pensará que eres un traidor es que ves poco la televisión, Gerard Piqué. "En Madrid", como tú dices, la televisión llama a la selección nacional española "La Roja", así que aquí nadie te llamará traidor, y menos aún en televisión. Tampoco yo te lo llamaré, aunque sí coquetees con traidores. Nadie ha dudado jamás de que estés orgulloso de vestir la camiseta de la selección, más que nada porque la selección (y es triste decirlo) representa cada vez menos a España y cada vez más a una reunión de estrellas de la Liga de Fútbol Profesional. Por supuesto que estás orgulloso de vestir la camiseta de la LFP, claro que sí. Y tratarás de competir y de meter muchos goles y de ganar muchos partidos. Eres un profesional del fútbol y lo que quieres es ganar. Y, como decía Del Bosque cuando tenía que salvarte el culo cada vez que metías la pata, "en el ámbito" de esa selección de estrellas te encuentras como un pato en un estanque, feliz, porque ahí no te vas a encontrar con nadie que te cante las cuarenta en bastos.

Tanto tú como Guardiola o Xavi os habéis dedicado a ir por todo el mundo arrojando paletadas de estiércol sobre la imagen de España, que es mi país. Decía que no te encontrarás a nadie que, "en el ámbito" de la selección de estrellas de la Liga, te diga las cosas claras y a la cara, y quizás me haya pasado: algunos días, Sergio Ramos te lo ha dicho. Algunos. Pero con Ramos también te sientes cómodo porque sólo te lo dice "algunos días". Con quien no te sentías tan cómodo, y no por lo que te dijera, porque no os hablábais, sino por su actitud en general ante la vida, era con Álvaro Arbeloa, y por eso lo laminaste, Gerard, por eso os lo cargásteis entre tú y Xavi Hernández. Lo hicísteis con el consentimiento de Del Bosque, que miró hacia otro lado cuando silbaron las balas, y luego, como un avestruz de Salamanca, metió la cabeza bajo tierra.

Así que nadie te llamará traidor en la televisión de Madrid. Y tampoco lo hará nadie en la radio de Madrid, Gerard, porque en este, como en tantos otros temas, el periodismo deportivo prefiere ponerse de perfil y, al más puro estilo Del Bosque, mirar hacia otro lado. Porque lo que importa es el "fulbol". Dices que la gente no entiende que te sientas catalán y, al mismo tiempo, estés orgulloso de vestir la camiseta de la selección nacional. ¿Quién no lo entiende, Piqué? Yo, por ejemplo, lo entiendo y lo aplaudo. Por provincias, Barcelona, la ciudad en la que tú naciste, es la tercera que más futbolistas ha aportado a la selección, en concreto 73. Sumados los jugadores de Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona, 91 jugadores incluyéndote a ti. Y seguro que los otros 90 jugadores se sentían tan orgullosos como tú de ser catalanes, pero sólo 3 habéis colaborado activamente con un proceso ilegal e inconstitucional que pretende desembocar en una independencia unilateral, Gerard Piqué. Por eso te pitan a ti y no pitaron a ninguno de los otros 90, tampoco a Guardiola o Xavi, que traicionaron a España nada más colgar las botas; todos ellos se sentían orgullosos de su ciudad, de su comunidad y de su país pero ninguno fue regando Europa de falsedades e injurias sobre España.

Ayer mismo, Piqué, quienes apoyaron ese proceso inconstitucional e ilegal contra el Estado de Derecho legítimamente establecido en España hicieron el enésimo ridículo proponiendo como candidato a la presidencia de la Generalitat a un caballero que probablemente ingrese en prisión. Los tuyos, Piqué, los que defendían ese golpe de Estado contra las instituciones democráticas, propusieron primero a un huido de la justicia, después a un preso y ahora han propuesto a un preso en ciernes, un proyecto de preso podríamos decir. Eso no es Cataluña, Piqué, ni representa tampoco mayoritariamente el sentimiento de los catalanes. Cataluña es otra cosa. Cataluña no es Turull. Cataluña no es Puigdemont. Los Sánchez no son Cataluña. Pero el juego que se traen tus amigos tiene paralizada a la Cataluña de la que tú dices estar tan orgulloso, Piqué. Paralizada.

Cataluña perderá 4.500 millones de euros y 80.000 empleos hasta 2019. La economía catalana se desacelerará en 2018 debido a la caída del turismo. Endesa, Donuts, Pirelli, Allianz Seguros, Cementos Molins, Laboratorios Ordesa, Grupo Zurich, Pastas Gallo, y así hasta cerca de 4.000 empresas han salido corriendo de Cataluña. Y si ayer cuatro antisistema (no es una forma de hablar, no, son 4) no hubieran bloqueado la investidura de Turull, es probable que hoy su señoría tuviera que encarcelar al presidente de la Generalidad. ¿Qué te parece, Piqué? Y todo por el jueguecito que os traéis tú, Guardiola, Xavi, Juntos por el Sí, Separados por el No, Arremolinados por el Puede, Atrapados por el Quién Sabe, Reunidos por el Jamás y Embobados por el Nones. ¿Tú te crees que somos idiotas, Piqué? Hombre, en Madrid, como tú dices, muchos te han mandado señales en esa dirección, pero no cometas el error de meternos a todos en el mismo saco. Gana el Mundial. O piérdelo. Al final será vuestro y no de la gente. Gánalo o piérdelo pero no nos dés más la murga. Suficiente drama tienen algunos con tener que ver los partidos de España con una pinza en la nariz por culpa de gente como tú.