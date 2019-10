Come y calla, Moreno, come y calla

Lo peor no es que, a pocos meses del inicio de la Eurocopa, España no tenga todavía un estilo de fútbol definido ni una plantilla más o menos cerrada a la que podamos agarrarnos. Tampoco es lo peor que ese afán del seleccionador por abrir tanto el abanico nos tenga a todos pendientes del hilo de su próxima decisión, o que tenga a los futbolistas inquietos y sin saber si son más o menos fijos. No es tampoco lo peor el que el chico que sustituyó a Luis Enrique, Robert Moreno, se regodee en la suerte y advierta de que el debate (por ejemplo, en la portería) va a seguir para que nos podamos divertir, como si esto fuera divertido. Nada de eso es lo peor. No sabemos a qué quiere jugar España, tampoco tenemos demasiado claro con quienes pretendería hacerlo, si con Carvajal o con Navas, si con Rodrigo o con Costa o con Morata, si con Kepa o con De Gea, pero eso no es lo peor. Lo peor de todo, a mi modo de ver, es el aire de suficiencia que se gasta el bancario Moreno, que anoche se permitió el lujo de decirnos el mal que sufrimos quienes simplemente pretendemos que España juegue bien al fútbol, se llama "prejuicio congnitivo de confirmación".

¿Que es triste pensar que haya personas que quieran que te vaya mal?... Bienvenido al club, Moreno. Pero permíteme que en tu caso dude que eso sea así, más que nada porque si ahora mismo saliera a la calle a preguntar "¿Tú quieres que le vaya mal a Robert Moreno?", poca gente sabría quién eres. Así que difícilmente vas a querer que le vaya mal a alguien que no sabes quién es. Pero el fútbol es así: habrá quien quiera que te vaya mal a ti, hay quien quiere que le vaya mal a Cristiano, otros que quieren que le vaya mal a Messi... ¿Sabes cómo se llama? Se llama fútbol, Moreno, a esto se le llama fútbol profesional. Y se le llama envidia, que es uno de los siete pecados capitales, y, desde ayer lo sé, "prejuicio cognitivo de confirmación".

¿Sabes lo que pasa, Moreno? Yo creo que al adoptar ese aire melancólico y con ribetes malditistas, al airear la decepción que sientes al sentir que hay gente que quiere que fracases cuando el noventa por ciento de la afición no sabe realmente quién eres, lo que estás haciendo es ponerte la venda antes de que llegue la herida. Porque, en realidad, los debates los alimentas tú y sólo tú, nadie más. Fuiste tú quien encendió el debate acerca de Sergio Ramos, que debiera ser el báculo en el que te apoyaras y no alguien a quien señales en público con el dedo. Y ayer, en un partido que era trascendente puesto que podía suponer, como así fue, la clasificación matemática de España para la próxima Eurocopa, fuiste tú quien encendió el debate de la portería. Y, no contento con alimentarlo, presumiste de que eso iba a ser así y añadiste que lo sería para entretenimiento del vulgo. De modo que tienes ese aire de suficiencia que pueden tener colegas tuyos de profesión como por ejemplo José Mourinho pero sin haber ganado ni un puñetero título en toda tu vida.

Ni prejuicio ni cognitivo ni de confirmación, nada de eso. Lo que queremos es que España juegue bien al fútbol y no tan rematadamente mal como lo hizo el sábado en Noruega y ayer en Suecia. Y, hablando justamente de confirmaciones, lo que queremos es que nos vayas confirmando qué jugadores cuentan para ti y qué jugadores no y, ya puestos, que expliques los motivos deportivos por los cuales unos se caen unas veces y otros entran otras. Lo que queremos, Moreno, es que no nos vuelvas locos, y si no te queda otro remedio que hacernos a todos un lío, que no nos lo restriegues por la cara con ese aire de profesor universitario que se saca de la manga clichés aprendidos en un Máster de psicología barata. Llegaste al cargo como llegaste, hubo quien dijo que la decisión de colocarte ahí fue un error de la federación porque no has empatado con nadie para ocupar ese puesto, pero a ti, Moreno, como al resto de entrenadores profesionales de fútbol, te juzgarán los resultados, nada más que eso. No pises más charcos, chaval, hazme caso. Disfruta de la clasificación y mejora el fútbol de la selección, que ha sido francamente pobre contigo. Y, sin prisa, vete reduciendo la lista de la compra porque me parece que no te van a dejar llevarte sesenta futbolistas a la Eurocopa. Calladito estás más guapo, Moreno, de verdad. Calla y trabaja. Come y calla. No nos toques más las narices.