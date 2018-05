Bolas calientes, árbitros, la flor y, ahora, ¡a por Sergio Ramos!

Bolas calientes, bolas frías, la flor, los árbitros, Franco, Plaza, Porta, las Copas en blanco y negro... y ahora Sergio Ramos. Que en Egipto menosprecien al capitán del Real Madrid y de la selección nacional, que le deseen lo peor, está mal. Que lo haga el periobarcelonismo, que estos días no sabe por dónde le vienen, define a quien lo hace y demuestra cómo deben estar sufriendo los culés. En la Vanguardia, el señor Antoni López Tovar escribe lo siguiente: "La cuestión no es que Sergio Ramos tenga el récord de amonestaciones de la Liga como de la Liga de Campeones. El problema son las que no le han mostrado". Pero si Ramos tiene el record de amonestaciones, querido Antoni, es porque muchas de esas acciones del defensa sí las han castigado los árbitros, ¿no?. La cuestión es más peliaguda cuando, apreciado Antoni, tú tienes a un jugador en tu equipo que cuando las hace... no se las pitan.

Que un periobarcelonista, que tiene en su plantilla a Luis Suárez, clame por justicia arbitral es como ver a Al Capone protestando contra las armas de fuego. Dice Antoni que el capitán madridista está "sometido a fuertes críticas en el ámbito internacional" y que "más de 400.000 personas han firmado una petición en Change.org exigiendo una sanción para el defensa al entender que lesionó intencionadamente al rival". Pero, ¿quienes lo entienden, Antoni? ¿Y dónde lo entienden? ¿En Change.org? En serio, ¿Change.org es el ámbito internacional? ¿Quieres que te diga, apreciado Antoni, qué otras iniciativas se han puesto en marcha en Change.org?... Mira, hay una que pide que el planeta Tierra pase a denominarse Ronald Reagan. Hay otra que exige que una determinada marca de patatas fritas de crema agria y bacon se distribuya en los Estados Unidos. Otra le pide al papa Francisco que no se dé la comunión en la mano. En otra le piden a una empresa de comida mejicana que ofrezca al menos dos sobres de salsa picante con los burritos. Y hay otra petición que reclama que se añada el perrito caliente como un nuevo símbolo de los emoticonos. ¿En serio? ¿Change.org es la base de tu artículo?

Dime una cosa, Antoni, ¿cómo se puede lesionar intencionadamente a un futbolista en el hombro izquierdo agarrándolo del brazo derecho? Ahí, Antoni, no hay premeditación sino adivinación, oráculo, vaticinio, augurio. ¿Así que, según tú, Ramos calculó (puesto que hablas de intencionalidad) que agarrando a Salah del brazo derecho éste debería retirarse del campo debido a una lesión en su hombro izquierdo? Sigues escribiendo lo siguiente: "En el instante en que la estrella del Liverpool se retiraba llorando del terreno de juego, Ramos miraba la escena sonriendo y conversando con el árbitro asistente". Y te preguntas: "¿Misión cumplida?" Y yo te repregunto: ¿A esto le llamáis periodismo en La Vanguardia?

Luego haces un pastiche volviendo a la petición de firmas en Change.org, hablas de la amplia repercusión internacional pero sólo eres capaz de citar Egipto y te refieres a unas "voces", así, en general y en abstracto, "voces" que piden a Julen Lopetegui que lo excluya de la selección. ¿Qué voces? ¿Tú voz? ¿Tu voz y la de aquellos que pidieron en Change.org que Dwight Howard dejase de jugar al baloncesto con una cinta en la cabeza? ¿Tú quieres que yo te diga un motivo para expulsar a un futbolista de la selección nacional de España, Antoni? Pues te lo voy a regalar: con España no deberían jugar jamás aquellos jugadores que no se sientan españoles, que quieran la destrucción de España, que escriban tuits contra la policía nacional española o que promuevan referéndums ilegales e inconstitucionales. Hombre, Antoni, para uno que tenemos que presume de ser español, ¡no pretendas encima que lo eche Julen Lopetegui! Por último, y como veo que estáis tiesos de temas, ahí va una propuesta. Te propongo que hagas un informe con el siguiente dato: Fútbol Club Barcelona, 510,12 millones de euros gastados en futbolistas en los últimos tres años, coincidentes con las tres Copas de Europa seguidas del Real Madrid; en ese mismo período de tiempo, Real Madrid, 156 millones. Ahí la llevas, Antoni, juégala. ¿O para que hagáis periodismo voy a tener que firmar una iniciativa en Change.org?