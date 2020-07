Bale, Jovic, Mariano, Brahim, James y el cuento de nunca acabar

"Cuento con él" es algo que Zinedine Zidane suele responder siempre cuando le preguntan por tal o cual jugador. ¿Gareth Bale?... "Cuento con él". ¿James Rodríguez?... "Cuento con él". ¿Mariano?... "Cuento con él". Es, como podrá apreciarse, el cuento de nunca acabar. Hoy le han preguntado por Luka Jovic y su originalísima respuesta ha sido, y no quiero que nadie se caiga de la silla al escucharla, "cuento con él". Debiera contar con él, es cierto, más que nada porque él pidió su fichaje, que le costó al Real Madrid la friolera de 60 millones de euros. Tres mil millones, pero de pesetas, le costó en su día al equipo blanco la contratación de Flavio Conceiçao, a quien pidió expresamente Del Bosque, y, cuando el entrenador no lo puso en el once titular, Florentino le llamó a capítulo. Éste, Jovic, ha costado 60 millones de euros, pero Zidane cuenta con él. No es del todo mentirosa la afirmación de Zizou puesto que él ha contado con Jovic; ha contado, exactamente, 504 minutos con él a lo largo de toda la temporada, 393 en la Liga y 111 en la Champions. Tanto en la Copa como en la Supercopa el serbio está inédito. En esos 500 minutazos a Jovic le ha dado tiempo a marcar dos goles y a dar la friolera de una asistencia.

Cuando, sobrecogido por la falta de gol tras la marcha de Cristiano, el Real Madrid se planteó su sucesión (puesto que sustitución no tiene CR7) al club blanco se le abrieron dos posibilidades: un 9 hecho, un killer testado y acreditado del estilo de Lewandowski, o un proyecto de goleador, un chico que apuntara maneras. El Madrid optó por lo segundo y Zidane apostó por Jovic: 60 millones. Hoy ha dicho que cuenta con él para la próxima temporada después de hacerlo 504 minutos en la actual, y eso con Hazard lesionado la mayor parte del año. Zidane cuenta con él pero sin embargo hoy el Marca asegura en su portada que el chico está en venta. También podría plantearse una cesión pero el Real tiene plagados de cedidos los campos de España y de Europa y resulta que estos tienen la mala costumbre de volver cuando se les acaba el plazo. Salvo que se salgan, claro, como le ha pasado a Achraf Hakimi. Si a Zidane le hubieran preguntado en el mes de diciembre por Achraf me juego pajaritos contra corderos a que habría respondido lo mismo de siempre, "cuento con él". Pero si contaba lo ha disimulado muchísimo, tanto lo ha disimulado que el chico tiene la sensación de que al técnico francés le importa menos su carrera deportiva que la cría del pavo cristatus, o sea pavo real común. La operación económica en el caso de Achraf ha sido un exitazo porque el Madrid vende por 40 millones y dentro de tres, y si el chico explota, tendrá derecho de tanteo. Es posible que para 2023 Zidane sí cuente con él.

Pero volviendo a Jovic: ¿Cuánto vale hoy? Los 60 que se invirtieron desde luego que no porque el chico, a pesar de que Zidane cuenta con él, ha jugado 8 horas de reloj. El Real Madrid puede optar por una cesión, de acuerdo, pero si acepta ofertas dudo mucho que le llegue alguna que supere los 30 millones, justo la mitad de lo que se pagó en su día. O sea que Jovic ha sufrido una devaluación del cincuenta por ciento. Es normal, y más si tenemos en cuenta que Zidane, que cuenta con él, en realidad no lo ha hecho, no ha contado con él. Lo más llamativo de todo es que si el Real Madrid gana finalmente esta Liga, y todo hace indicar que será así, lo hará exactamente con los mismos futbolistas que conquistaron La Decimotercera, o sea Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro o Benzema, más la inclusión de Courtois en lugar de Keylor y la aparición de Vinicius. Hazard, que venía para marcar las diferencias, desafortunadamente no ha podido hacerlo. Porque Bale, Mariano, Brahim, Jovic o James, con los que cuenta el entrenador, han pasado sin pena ni gloria. Y no me parece llamativo porque estos futbolistas sean malos, no, son todos buenísimos; me parece llamativo que vaya a ganar la Liga con estos jugadores porque, nada más ganar la última Champions, Zinedine Zidane dimitió de su puesto porque se veía incapaz de extraerle más a sus futbolistas.

Me dicen que Jovic no es precisamente Isaac Newton... ni falta que le hace. Ha nacido con un don por el que se paga mucho dinero en el siglo XXI. Es un crío que llega a otra Liga, a otro país en el que se habla un idioma diferente y que aterriza en el mejor club deportivo de la historia y el más exigente. Desde fuera tengo la impresión de que a Jovic le ha pasado dentro lo mismo que a Achraf en la Bundesliga, o sea que Zidane no ha mostrado mayor interés en recuperarlo. Jovic tiene 22 años, siete menos de los que tenía Zidane cuando vino al Real procedente de la Juve, y Zidane lo pasó mal hasta que se aclimató, a Zidane le pitaron en el Bernabéu, de Zidane se dijo que ralentizaba el juego del Madrid. Alguien tendría que haberlo cuidado, mimado, preguntado por su familia, por sus amigos, por su novia... Yo creo que ese alguien es el entrenador o, en su defecto, uno de los capitanes. Y si Jovic tiene que esperar a que un serbio alcance la capitanía, lo lleva claro. Televisión Española puso en marcha allá por los años sesenta una campaña que se llamaba Contamos contigo: "Aunque flojucha y enclenque si en deporte eres constante podrás ser como Ramona una chica impresionante". Pues eso.