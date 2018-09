Así está el marcador: BB, 7 - C, 2

Creo que fue Illie Oleart quien dijo el otro día en El Primer Palo que lo de Cristiano le aburría soberanamente, que el portugués había sido un jugador muy importante para el Real Madrid pero que, por lo que fuera, había decidido irse y ahora estaba en otro equipo, que va a ser, seguro, rival del Real Madrid en la Champions que ahora arranca. Y no creo sino que aseguro que fui yo quien le dijo que el debate podría aburrir... pero que sería irremediable. Dicho y hecho. El sábado el Madrid empató a uno en San Mamés, hizo un buen partido, un partido bravo, el equipo dio la cara, convirtió a Unai Simón en el nuevo Lev Yashin o, por tratarse de Bilbao, en el nuevo Iribar, pero Benzema y Bale no marcaron. No es que Benzema y Bale no hayan marcado en las cuatro jornadas de Liga que llevamos disputadas, no, sino que no marcaron el sábado y, en su lugar, lo hizo otro compañero de equipo, Isco.

De hecho, Benzema es el máximo goleador de la Liga con 4 goles, los mismos que lleva por cierto Messi, del que por supuestísimo no se dice que lleve pocos goles sino, en líneas generales, justo todo lo contrario, o sea que a este ritmo va para Bota de Oro. Así que Benzema (esta me la sé) ha marcado una media de un gol por partido desde que arrancó la Liga. Y Gareth Bale, que el sábado dio con su pierna mala la milimétrica asistencia que sirvió para que el Madrid empatara el partido, no lleva tampoco pocos goles sino que lleva en concreto 3; Bale lleva los mismos goles que Dembélé, del que se destaca su gran arranque en la competición, y dos más que Griezmann, que acaba de decir que ya puede comer en la misma mesa que Messi y Cristiano. Con esto quiero decir que la BB no lleva precisamente pocos goles a día de hoy pero había quien estaba esperando a la vuelta de la esquina para afearles que llegara el partido en que ninguno de los dos marcara un gol. Y ese gran día, ese día épico, histórico, ese inolvidable día de fiesta llegó el sábado.

Lo más curioso es que quienes esperaban eso eran muchos madridistas. ¿Con qué objeto?... Pues muy sencillo: al objeto de demostrar que ellos tenían razón cuando dijeron que había que fichar otro 9 o, en su defecto, impedir al precio que fuera (repetimos, como en el anuncio de Danone: al precio que fuera) la marcha de CR7. La ausencia de goles de Benzema y Bale en San Mamés era un caramelito, pero si ocurría que, al día siguiente, Cristiano lograba marcar... ¡ah amigo! ¡eso sería demasié!... Y así fue: no marcaron ni Bale ni Benzema y sí lo hizo Cristiano, que en las tres primeras jornadas del calcio no había conseguido hacerlo. Y, por si eso fuera poco, Cristiano no marcó uno sino dos goles, evidenciando... ¿evidenciando exactamente el qué? Evidenciando la nada más absoluta, primero porque esto no ha hecho más que empezar y segundo porque, el año pasado, con Cristiano en el once titular, el Real Madrid que visitó San Mamés empató a cero; aquel día no marcaron ni Bale ni Benzema, como hace tres días, pero tampoco lo hizo Cristiano.

Que, pese a que pueda aburrir más o menos, este debate va a acompañar al Real Madrid durante toda la temporada está más claro que el agua. Y a lo mejor es incluso razonable que sea así. Supongo que cuando se fue Di Stéfano también se produciría un efecto similar. Hay una batalla soterrada, que poco a poco va saliendo a la luz y que ayer enseñó la colita a través de las declaraciones de Gareth Bale al Daily Mail, porque existe un interés legítimo por parte de la plantilla del Real Madrid en demostrar que ellos son más que Cristiano, y porque existe también por parte de Cristiano, que es un competidor nato, un interés especial en demostrar que fue un error dejarle marchar. Esa lucha me parece perfecta, pero lo que sí me ha sorprendido es el hecho de que hayan sido precisamente algunos madridistas los que se hayan significado a la hora de desacreditar el actual Pichichi de Primera, que lleva 4 goles como Messi y uno más que Suárez, o a Bale, que lleva los mismos que Dembélé y dos más que Griezmann, para elogiar a un jugador que ya no está y que, eso sí es verdad, el domingo le marcó dos goles al todopoderoso y emblemático Sassuolo en la que bien podría ser la final de Champions del Metropolitano del próximo 1 de junio. Mañana no sé que pasará, pero hoy Benzema lleva 4, Bale 3 y Cristiano 2, con la diferencia de que los 7 de la BB se han conseguido en la Liga más potente del mundo mientras que los dos de la C han sido en una competición que la Juve lleva ganando... ¡6 años seguidos! Un pelín de paciencia no vendría mal. E incluso una pizquita de respeto por unos jugadores que, al parecer, han ganado 3 Copas de Europa consecutivas y 4 en los últimos 5 años, tampoco estaría de más. Aunque ya sé que eso es pedirle demasiado a algunos madridistas.