Al ministro Miním no le gustan los deportes

Me precio de ser amigo de tres intelectuales procedentes del mundo de la cultura y que, además, son grandes amantes del deporte y, en especial, del fútbol, que no en vano es denominado "deporte rey": el cineasta y escritor José Luis Garci, el poeta Luis Alberto de Cuenca y el historiador, ensayista y musicólogo Andrés Amorós. Cualquiera de ellos podría haber sido un extraordinario ministro de Cultura, cualquiera, pero, sin embargo, el presidente Pedro Sánchez ha elegido para el cargo al periodista Màxim Huerta, que no tiene "ni puta idea de fútbol", que no sabe nada de deporte y que no entiende cómo los deportistas están tan sobrevalorados. O lo que es lo mismo: después de haber elegido a un astronauta para Ciencia, Sánchez ha escogido a un marciano para Deportes.

Yo creo que el ministro Màxim, desde hoy Miním, representa la cuota friki de cualquier presidente del Gobierno que se precie, algo así como colocar a Chendo de medio centro o sacar al campo a Molina para rematar los corners. Vamos, que a Sánchez le ha entrado un ataque de entrenador. Porque no es en absoluto obligatorio que a uno le guste el deporte, tampoco es necesario tener ni idea de fútbol, pero resulta cuando menos inusual que alguien piense por un momento que es una buena idea elegir para el cargo de ministro de Deportes a alguien a quien no le gusta el deporte. Salvo, claro, que Sánchez haya elegido sólo a un ministro de Cultura y que el deporte sea un postizo, un añadido, un marrón que hay que colgarle a alguien.

He sabido por Federico Jiménez Losantos que el ministro Miním tampoco es que escriba demasiado bien. Y me he consolado al conocer, también por el programa de Federico, que la suya fue, que se sepa, al menos la cuarta opción. Parece que Sánchez recibió primero el "no" de Antonio Muñoz Molina, después el de Elvira Lindo y, por último, el de Isabel Coixet, de modo que podría deducirse que el presidente del Gobierno eligió para el cargo al primero que le cogió el teléfono. También me tranquiliza estar casi seguro de que el ministro Miním no lo hará peor que su antecesor, que no sabía el nombre de la competición que disputaba el Atleti. Sé por mis compañeros de información política que el ejecutivo es potente, profesional y algo marketiniano y, como el último nombre en conocerse fue precisamente el del titular de Cultura y Deportes, todos pensamos que elegiría a Cervantes, a Quevedo o a Velázquez. Pues no. Decepción total: al ministro Miním no le gustan los deportes.