1 de mayo: el pasillo, para el que se lo trabaja

Como os decía, en su artículo de ayer en el diario As, su director, Alfredo Relaño, decía que estaba circulando la idea de que el próximo domingo, y con motivo del partido de Liga que enfrentará en el Camp Nou a Barça y Real Madrid, ambos clubes le hicieran el pasillo a Andrés Iniesta, que el viernes comunicó que se iba del club catalán. Es, por supuesto, la penúltima charada. Y digo "penúltima" y no "última" porque, a propósito de la obtención de su vigésimoquinto título liguero, la última ha llegado después, y ahora iré con ella. Vamos a ver si nos aclaramos: las ideas no circulan por ahí libremente, del mismo modo que tampoco lo hacen los coches. Las ideas circulan porque las hacemos circular las personas, de modo que lo más correcto habría sido decir que un grupo de personas han tenido la surrealista idea de que el Real Madrid le haga el pasillo a un jugador del Barça porque acaba de anunciar que deja la Liga.

Si esas personas, que, como nos confesaba este lunes Petón en Fútbol EsRadio, tienen nombre y apellido, lo mejor es que ellas mismas le hagan el ansiado pasillo a Iniesta. ¿Tengo yo algo en contra de Andrés? Pues no, no tengo nada ni en contra ni a favor de Iniesta. Vamos, en contra tengo que en un momento muy complicado de la historia de España, y pudiendo posicionarse del lado de la legalidad y la Constitución, no lo hizo y pidió "diálogo": ¿Diálogo con un golpista? ¿Se dialogó, querido Andrés, con Antonio Tejero?... Pues no: a Tejero se le detuvo, se le juzgó por sus delitos, tipificados en la ley, y se le encarceló como corresponde. Y cumplió su condena, sin diálogo ni zarandajas. Pero repito que a mí Iniesta no me cae mal, me parece un buen chico y creo que es un futbolista excepcional, aunque lo del pasillo... pues como que no. No lo veo. No veo el motivo del pasillo.

De aquí se fue Raúl y no hubo pasillo. De aquí se irá Torres y no habrá pasillo. El pasillo a Iniesta no es más que el intento de que, de un modo u otro, el Real Madrid le haga al Barça el pasillo... que reclama Jordi Alba. Porque ahora resulta que es Alba, este chico que amenazó hace poco a un periodista con partirle la cabeza, el que maneja los tiempos del Real Madrid. Dice Alba que el Barça sí le habría hecho el pasillo al Madrid... y miente: no se lo hizo cuando el Real vino de ganar el Mundial, y la excusa barata fue la de justificar su feo detalle diciendo que el Barça no había disputado esa competición. Claro. Por supuesto que no la disputó. El Mundial de Clubes sólo lo juega el campeón de Europa, y campeón de Europa sólo hay uno. Pero el Barça sí le hizo sin embargo el pasillo al Sevilla cuando éste ganó la Europa League, y el Barça tampoco había disputado aquella competición.

Decía que esa peregrina idea que "circula" por ahí de hacerle el pasillo a un futbolista porque la han puesto en circulación un grupo de periodistas con nombres y apellidos ha sido la penúltima charada. La última ha llegado por la hora en la que el Real Madrid ha felicitado al Barça por el título de Liga: 16 horas después de ganarle al Deportivo en La Coruña. Ha habido incluso quien ha hablado de "retraso": "La felicitación retrasada del Real Madrid". Pero para que algo llegue con retraso tiene que haber un horario estipulado, ¿no?... Por ejemplo: si un autobús tiene que llegar a su parada a las 12 y lo hace a la 1, llega con una hora de retraso. Pero, ¿con respecto a qué llega con retraso la felicitación del Real Madrid? ¿Llega con más o menos retraso que el pasillo del Barça por el Mundial?... Porque el Madrid ganó el Mundial el 16 de diciembre del año pasado y estamos a 1 de mayo: 4 meses y medio esperando a que el Barça le haga el pasillo al Real. Ni las obras del Bernabéu tardan tanto.

¿Qué es lo que les habría gustado a los que ponen en circulación estas ideas?... Pues les hubiera gustado que Florentino Pérez hubiera ido a la Rúa a celebrar la Liga del Barça. ¿No dice el himno del Madrid eso de "caballeros dan la mano"? Pues a dar la mano hombre. Y, ya puestos, a poner la otra mejilla. El Real Madrid le va a hacer a Iniesta exactamente el mismo pasillo que el Barça le hizo, por ejemplo, a Raúl, el mismo. Y al Barça le va a hacer el mismo pasillo que le hizo el Barça al Madrid por el Mundial, exactamente el mismo. Con el mismo parqué. La misma pintura. Un pasillo de las mismas dimensiones. El pasillo, queridos, es para el que se lo trabaja, y el Barça se lo ha currado poco, para qué nos vamos a engañar.