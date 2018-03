Rajoy endosa el marrón a los militantes del PP

Ayer, Rajoy intentó levantar el ánimo de los militantes del Partido Popular, durante el acto de presentación de los candidatos a alcalde en las capitales andaluzas. "El tiempo acaba siempre dejando a cada uno en su sitio", dijo el presidente del PP. "Somos el primer partido de España y lo seguiremos siendo por muchos años".

Tienen razón los militantes y cargos populares para estar alarmados. Todas las encuestas coinciden: en caso de celebrarse mañana elecciones generales, el Partido Popular caería estrepitosamente con respecto a los últimos comicios. Las encuestas más optimistas para el PP son las de NC Report para La Razón, que "sólo" le auguran una caída de 5,1 puntos, lo que equivale a perder en torno a 1,2 millones de votos. Las restantes empresas demoscópicas pronostican caídas aún mayores, incluyendo el Centro de Investigaciones Sociológicas, dependiente del propio gobierno:

Que el propio Rajoy está preocupado, quedó de manifiesto ayer, cuando el presidente del gobierno instó a los suyos a hacer un esfuerzo: "Apenas quedan 400 días [para las elecciones municipales y autonómicas]", les dijo Rajoy, "y debemos movilizarnos y recorrer todas las calles y todos los pueblos".

Pero si yo fuera un militante del PP, creo que las palabras de Rajoy, lejos de tranquilizarme, harían aumentar mi inquietud. Porque D. Mariano habló ayer, de nuevo, como si los problemas no fueran suyos, ni él pudiera hacer nada para solucionarlos. ¿Que el PP cae en las encuestas? La única solución que se le ocurre a Rajoy es…decirle a los militantes que recorran las calles y los pueblos. O sea, como siempre: que sean otros los que solucionen el problema.

Discúlpeme, D. Mariano, pero ¿en qué sentido sirve para algo que los militantes del PP recorran las calles y los pueblos? ¿Es que la caída del PP se debe a que sus militantes no patean el asfalto lo suficiente?

Por supuesto que los militantes del PP recorren las calles y los pueblos. Recorren calles y pueblos desde hace muchos años, D. Mariano. Y precisamente porque recorren a menudo las calles de sus pueblos, están hartos de escuchar las quejas de los votantes y ex-votantes del PP, que le recriminan a Vd., señor Rajoy, su acción de gobierno.

El PP no cae por culpa de sus militantes, don Mariano, sino suya. Y nada de lo que los militantes hagan va a invertir la tendencia a la baja. Porque si los votantes están abandonando el PP en masa es gracias a que se sienten engañados por Vd. y decepcionados con Vd.

Con todo, lo peor de su alocución ayer no es lo que dijo, sino lo que no dijo, D. Mariano. Mal está que inste Vd. a sus militantes a recorrer calles y pueblos para nada, pero aun es peor que no dijera Vd. lo único que verdaderamente podría detener e invertir la caída del PP en las encuestas, que es una frase tan simple como "voy a empezar a gobernar para satisfacer a nuestros votantes".

Porque el hecho es, D. Mariano, que tendría Vd. muy fácil revivir al PP. Bastaría con que ejerciera SUS competencias para defender por una vez a España y a los españoles. Por ejemplo, haciendo uso de su mayoría absoluta en el Senado para recuperar temporalmente para el Estado las competencias de educación en Cataluña, con el fin de garantizar la libre elección de lengua vehicular en el curso que viene. O poniendo en la calle a las docenas de altos cargos separatistas que siguen incrustados en la administración catalana viviendo de nuestro dinero. O cortando definitivamente todo tipo de subvenciones y ayudas a los medios que siguen haciendo de altavoces del golpismo. O impidiendo con las fuerzas policiales a su servicio la celebración de más homenajes a etarras. U ordenando a sus barones autonómicos que corten todo tipo de apoyo a las totalitarias ideologías de género… ¡Hay tantas cosas que podría Vd. hacer para evitar la desintegración del PP!

Pero no va a hacer ninguna, ¿verdad? En lugar de ello, vuelve Vd. a echar balones fuera y a pedir que sean otros (esta vez sus militantes) los que resuelvan un problema que ellos no han creado y que no está en sus manos resolver.

Pues tengo malas noticias para Vd., señor Rajoy: el PP va a seguir bajando. Lo va a dejar Vd. como un solar. Porque el problema del PP solo es uno, y tiene un nombre muy concreto: Mariano Rajoy Brey. Y son conscientes de ello en todas las calles y pueblos de España.