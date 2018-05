La mala conciencia en una división

Lo he comentado en las redes estos días: a mi no me escandaliza que Pablo Iglesias e Irene Montero (o Irene Montero y Pablo Iglesias, que ya no sé cuál es el orden correcto desde el punto de vista no heteropatriarcal) se compren un chalet de 600.000 euros. Si pueden permitírselo, hacen muy bien. Es lo que suele pasar en los países capitalistas: a la gente le gusta ganar dinero y tratan de gastárselo de la forma que más les place.

El problema para Iglesias y Montero es la contradicción entre su comportamiento y sus palabras anteriores. Comer un solomillo no es malo, pero si quien lo hace es el presidente de la asociación española de veganos, los miembros de la asociación están en su derecho de preguntarse si están representados por la persona adecuada. De la misma manera, comprarse un chalet de 600.000 euros no solo no es malo, sino que es estupendo, si uno se lo puede permitir. Pero cuando has criticado antes a De Guindos precisamente por comprarse un ático de 600.000 euros, cuando has presumido en un programa de TV de estar muy a gusto en Vallecas con el pueblo llano y cuando has criticado en otra televisión a los políticos que se aíslan de la realidad en sus chalets… comprarse un chalet independiente de 600.000 euros en una zona rica (con piscina, 2000 metros de parcela y dependencias para el servicio) no cuadra especialmente bien con la imagen que de ti tienen tus votantes y afiliados. El capitalismo no es malo, pero ser capitalista y posturear de proletario resulta desconcertante.

Con todo, como yo no soy votante de Pablo Iglesias ni afiliado de Podemos, sus contradicciones me dan relativamente igual. Me resultan mucho más llamativas las peregrinas explicaciones que Iglesias, Montero y otros líderes de Podemos han intentado dar. Por ejemplo, que se atrevan a decir que si se compran ese chalet de lujo es porque cerca de él hay un colegio público que les gusta y al que quieren llevar a sus hijos. Lo que nos están diciendo es que hay colegios públicos buenos y malos, y que ellos, como pueden permitirse la compra de un chalet de lujo, van a llevar a sus hijos a uno de los buenos. Y el que no pueda permitírselo, pues que lleve a su prole a algún otro colegio peor. Yo pensaba que alguien de Podemos debería luchar porque la calidad de los colegios públicos fuera homogénea, pero resulta que, al final, todo se reduce a lo mismo: si tienes pasta, tus hijos recibirán una educación mejor que si no la tienes. Pues vale, pues bueno.

Me preguntaba alguien el otro día si creo que este episodio puede hacerle perder votos a Podemos. Y la respuesta es sí, como demuestra otro aspecto de las explicaciones en que se han enredado los miembros de Podemos estos días. Inicialmente, salió Juan Carlos Monedero a la palestra para decir que la hipoteca del chalet les iba a costar a Iglesias y Montero 500 euros al mes. Posteriormente se corrigió, diciendo que serían 750 euros. Echenique dijo que eran 800 euros de hipoteca. Y finalmente sacaron un comunicado Iglesias y Montero aclarando que era algo más de 800 euros.

Fíjense en un detalle: todas esas cifras son, no el total de la hipoteca, sino lo que tienen que pagar Iglesias y Montero por barba. Es decir, en vez de declarar la cifra total (1000 euros, 1500 euros, 1600 euros o 1700 euros), tanto Monedero como Echenique, Iglesias y Montero han dado siempre las cifras dividiendo por dos: 500, 750, 800 o más de 800 euros… cada uno.

Difícilmente podría una división por dos ser más significativa. ¿Conocen Vds. alguna pareja joven, o no tan joven, en su familia o en su círculo de amistades, que haya firmado una hipoteca? ¿Alguna vez le han preguntado a esa pareja cuánto pagan al mes? ¿Cómo suelen contestar esas parejas a la pregunta: diciendo el total de la letra, o dividiéndolo por dos?

El hecho de que todos los dirigentes de Podemos, sin excepción, se hayan negado a mencionar el total de la letra y hayan recurrido al unísono al truco de dividirla entre Iglesias y Montero, refleja como ninguna otra cosa la mala conciencia que atenaza a los actuales dirigentes podemitas. Saben que no muchos españoles pueden permitirse hipotecas de 1700 euros al mes y tratan de amortiguar el impacto psicológico sobre sus votantes recurriendo al truco de dividir por dos, para que suene menos hiriente.

¿Va a desplomarse Podemos en las encuestas porque sus líderes máximos se compren un chalet que no tantos españoles podrían permitirse? No lo creo. Pero algunos votos sí perderán. Y de hecho, las críticas de algunos sectores internos de Podemos no se han hecho esperar.

Aunque el mayor efecto que tendrá la compra del chalet es otro: a partir de ahora, a Pablo Iglesias le espera una insufrible sucesión de zascas cada vez que intente, en el futuro, posturear de proletario y de colega de la gente, o cada vez que intente criticar en otros esa capitalista costumbre de vivir bien que a él tanto le gusta.