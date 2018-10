W Series, más dudas que certezas

Desde que la semana pasada se anunciara la creación de las W Series y se presentara como el advenimiento de la F1 de mujeres he estado pensando cómo valorarlo, los pros y los contras, y después de casi una semana la verdad es que tengo más dudas que certezas.

La única certeza y que comparto con uno de los impulsores de esta nueva modalidad, y un hombre que conoce bien la Fórmula1, el ingeniero de Red Bull Adrian Newey, es que una categoría exclusivamente de mujeres favorece la aparición de féminas amantes de la velocidad y el motor, con cualidades para el pilotaje pero que han desistido o ni siquiera han intentando entrar en un mundo de hombres, con las barreras pertinentes que se suelen establecer. Pero no se si es la mejor manera de apoyar a las mujeres en este mundo y menos cuando la categoría es menor, por las características técnicas de los monoplazas, y se desliga de la F1, incorporándola al calendario del DTM. ¿Sí de verdad se quiere apostar por las mujeres y su futura inclusión real, por nivel, en la máxima categoría de la velocidad, por qué no incorporarlo al calendario de la F1? Igual que compiten las categorías inferiores como la GP2, lo ideal, puestos a pedir, es que también se incluyeran las W Series dentro del fin de semana del gran premio.

Otra de las dudas que me asaltan es si supondrá que las mujeres que sí han llegado a la F1, aunque sea de probadoras, como la colombiana Tatiana Calderón, probadora de Sauber- Alfa Romeo, se verán obligadas a correr este campeonato o se las excluirá de categorías de hombres al entender que ya existe una de mujeres.

Y por qué no apoyar, no a las mujeres ya hechas y derechas, sino al deporte de base, a las escuelas, desde abajo, es decir desde el Karting, para poder generar talento. Esta última iniciativa podría ser complementaria, una más a más. Carmen Jordá, la piloto española que ya ha asegurado que formará parte de la parrilla de esta competición, ha celebrado la noticia porque está convencida de que existe una limitación física respecto a los hombres en la F1. Yo creo que si bien la forma física es crucial y no se debe despreciar, no creo que sea determinante. Quizás el error sea pensar que una mujer debe llegar a la F1 haciendo el mismo programa de formación que hace un piloto hombre en su desarrollo. Cada el día el coche pesa más en el rendimiento de los competidores y cada día las mujeres han demostrado que su formación física puede estar a la altura de las circunstancias. Lo han demostrado muchas mujeres en otras categorías del motor, lo acaba de hacer Ana Carrasco, que no sólo ha sido piloto del Mundial sino que este año ha conseguido proclamarse campeona del Mundo de la categoría MIXTA de Supersport 300, y no tuvo ventaja, su moto pesaba lo mismo que la de los demás, fue simplemente la mejor. Lo mismo pasa en otras categorías como el Dakar. Laia Sanz compite en la categoría de mujeres pero eso no la invalida en la clasificación general de motos, donde casi todos los años que ha corrido en la prueba más dura del mundo del motor ha quedado en el top diez o muy cerca de él.

Ojala que las W Series funcionen, no quiere tirar piedras contra un tejado que también es el mío. Cuántas críticas he tenido que apechugar por el mero hecho de que mi nombre no sea el de un hombre, o cuántas veces he tenido que demostrar mi profesionalidad para que, incluso colegas de profesión, tengan en cuenta mis análisis y comentarios. Pero afortunadamente nadie me ha colocado en un blog de F1 para mujeres en la sección de corte y confección, comparto sección con mis compañeros, soy una más y sí, cuesta, pero sólo hay una forma de hacerlo, tengas el sexo que tengas, trabajando, trabajando y confiando en uno mismo.