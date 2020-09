Vettel y el envenenado fichaje por Aston Martin

Vettel vuelve a sonreír, ya veremos si este fin de semana también empieza a conducir, después de la confirmación de su fichaje por parte de Aston Martin el próximo año. El hoy Racing Point sustituye al mexicano Sergio Pérez por el cuatro veces campeón del Mundo. A priori el cambio es positivo para las aspiraciones del equipo inglés, y positivo para Vettel ya que Racing Point, gemelo del Mercedes, está teniendo mejores resultados que el Ferrari que malconduce esta temporada.

Pero ojo porque este proyecto puede ser una bomba de relojería primero porque si bien este año todos saben que los monoplazas de Racing Point son clones del Mercedes, por lo que han sido sancionados, el año que viene las cosas deberán cambiar, y si bien podrán mantener el chasis habrá muchas piezas que tendrán que fabricar ellos solitos. ¿Funcionará igual de bien? Toda una incógnita. Y el segundo de los peros es para el equipo de Lawrence Stroll; sí, el papá del piloto de Lance Stroll que será el compañero de equipo de Vettel.

Es decir, que por muchos mundiales que calce el alemán tendrá que tener mucho cuidado con su carácter altivo y egocéntrico que le ha llevado siempre a pedir estar por encima de sus compañeros, primero Mark Webber en Red Bull y después Charles Leclerc en Ferrari. Porque no nos engañemos, Vettel ficha por Racing Point, que es un equipo segundón, no de fábrica, porque los de fábrica no le han querido a sabiendas de su caprichos y su carácter conflictivo. Seguro que este fin de semana en Mugello, en el Gran Premio de la Toscana verán sonreír a Sebastian al ser de nuevo protagonista y foco de los periodistas por algo que más que por sus salidas de pista, pero fíjense cómo es el alemán quien ha obligado, quien ha precipitado el anuncio de su fichaje en casa de su actual equipo, Ferrari, en el circuito propiedad del equipo italiano. ¿Casualidad? Yo creo que no. Más que casualidad percibo rencor.