Valentino Rossi, tocado por el coronavirus

No es que el de Tauvilla se haya contagiado, de momento no tenemos noticia de que algo así haya ocurrido, pero parece evidente que las anomalías que el COVID 19 ha generado en todas las competiciones deportivas, incluida MotoGP, pueden haber acelerado el punto y final en la carrera de Il Dottore.

Hace unos meses, en la presentación del equipo Yamaha Valentino Rossi, ante las insistentes preguntas de la prensa por su retirada, aseguró que tomaría la decisión transcurridos un par de grandes premios, las carreras justas para ver y reconocer su estado de forma y su nivel dentro de la competición. Pero todo ha saltado por los aires incluidas las previsiones del 9 veces campeón del Mundo.

Hoy es un día especial para Valentino, hoy se cumplen 25 temporadas de su debut en el Mundial, fue en octavo de litro en Malasia en 1996, y seguro que hoy la reflexión del piloto italiano toma un cariz diferente. Estoy convencida que hasta que no se pruebe Valentino no decidirá y para eso necesita que el Mundial arranque, en verano o cuando sea posible, para celebrar aunque sea una decena de carreras.

Pero la realidad es tozuda, reconociendo que estamos ante uno de los más grandes de la historia del motociclismo, este piloto que maravilló al mundo hace casi un cuarto de siglo y que nos ha regalado carreras míticas, cumplió el pasado mes de febrero la friolera de 41 años. No es que sean muchos, hoy en día ya saben, los cuarenta son los nuevos treinta, excepto si necesitas manejar una máquina que pesa algo más de 150 kilos y que roza los 350 kilómetros por hora, y que debes hacerlo luchando por la posición con otros más jóvenes y más hambrientos.

Así que mucho me temo que este obligado parón va ser una condena para Rossi. El resto de pilotos lo notarán, por supuesto, pero creo que él un poco más. Ojala me equivoque y Valentino se incorpore a la vida normal, a las carreras con un aire renovado, pero me da la sensación de que las cosas no serán tan fáciles. Momentos como el que nos regala antes de cada carrera en los que Valentino habla con su moto, se alía con ella en una especie de ritual casi místico, esos momentos son seguro son los que a Valentino más le duelen y más le empujan a seguir en la parrilla. Haga lo que haga, decida lo que decida, Valentino siempre será un grande.