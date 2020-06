Sito Pons, bajo sospecha

Y si la sospecha se convierte en hecho probado podría pasar de los circuitos de velocidad a la prisión y no por poco tiempo porque la Fiscalía pide para el bicampeón del Mundo 24 años de cárcel y 12 millones de euros de multa, además de devolver los 2,7 millones de euros que presuntamente había evadido en impuestos entre 2010 y 2104. Según ha publicado ABC el ex piloto y jefe del equipo Pons Racing habría cometido hasta 6 delitos fiscales, simulación de residencia, Mónaco y Londres, para no pagar el IRPF, uso de empresas pantallas, evasión de impuestos. Una situación que llega a pocas semanas de que arranque el Mundial donde Sito sigue teniendo un papel activo en la categoría intermedia en Moto2.

No es el primer caso que conocemos en mundo del motociclismo español, quizás si el más abultado. Hace ya un par de años la Agencia Tributaria puso sobre aviso a los pilotos sobre el uso de paraísos fiscales y recordándoles que debían tributar en España. La realidad es que pocos tienen su residencia en nuestros país, sólo Marc Márquez conserva su residencia fiscal en España. Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa lo hacen en Suiza y otro numeroso grupo de pilotos han trasladado su residencia a Andorra como los hermanos Espargaró o Maverick Viñales. El patriotismo también es cumplir con el fisco, no sólo emocionarse cuando suena el himno y se eleva la bandera. Duele, claro que duele que Hacienda se lleve un pellizco de lo que ganas, en este caso, jugándote la vida cada fin de semana en los circuitos pero es una cuestión de principios, de valores, de construcción de país cuando uno decide que su dinero ayude a las arcas públicas, sobre todo cuando las arcas públicas también participan en la proyección de tu deporte, como ese el caso de los apoyos públicos a la celebración de los grandes premios. Da igual quién lo haga, lo importante debe ser qué haga. Da igual cuántos Mundiales tengas, qué empresas regentes y cuántos empleados tengas, o lo grandes que uno se crea, las normas son las mismas para todos y sí, hay que cumplirlas sino no quieres verte las caras con la justicia. Sito Pons tiene difícil defensa como hemos visto en el mundo del fútbol, la negociación y una salida digna es lo que queda si se confirma la acusación de la Fiscalia.