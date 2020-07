Rossi no tiene fecha de caducidad y seguirá en Moto GP

Ha sido las prensa italiana la que ha informado de que el Il Dottore seguirá en MotoGP y seguirá en Yamaha, no en el equipo oficial pero si en el satélite, el Petronas. Cuando todo el mundo esperaba que la llegada de Quartararo al equipo oficial del triple diapasón supusiera el adiós de Rossi, el italiano ha querido dejar claro que su vida son las carreras, que se encuentra bien y que para dolor de cabeza de algunos, seguirá en la parrilla de MotoGP. El confinamiento por el Covid -19 le ha permitido al de Taviulla pensar, recapacitar e incluso hacerse una idea de lo que sería su vida sin motos, y no ha debido gustarle porque ha decidido que pese a que le sustituyeron por el futuro, por la juventud del piloto francés Quartararo en el equipo top de Yamaha, su carrera debía seguir aunque fuera en un equipo satélite. Mucho debe amar las motos y la competición Valentino si ha decidido, pese a su palmarés y lo que él representa en el mundo de las motos, correr para un equipo no oficial y rebajarse a que sean otros los que prueben los componentes nuevos de Yamaha, y que sean otros los que lleven el cartel de favoritos. Es verdad, que este equipo Petronas es un equipo casi igual de fuerte que el oficial, de hecho Quartararo consiguió allí, en la temporada pasada, mejores resultados que los logrados por el propio Rossi o Maverick Viñales en el equipo pata negra. Estoy segura que si el italiano ha firmado con Petronas lo ha hecho con la condición de ser casi el tercer piloto oficial de Yamaha, con libre disposición de las novedades que se vayan incorporando por parte de la marca nipona. En cualquier caso, y vaya por delante que siempre es una buena noticia que Valentino Rossi siga en la parrrilla de MotoGP, sobre todo por todo lo que atrae, Petronas, en su día, se había planteado como un equipo satélite que debía ser la cantera del equipo oficial, un remanso de futuras promesas que garantizasen a la marca pilotos ganadores.

Ahora con la llegada de Valentino, y quién sabe si también la de Jorge Lorenzo, lo cierto es que el efecto va a ser distinto, el equipo oficial será el de los jóvenes, promesas ya consolidadas como Viñales y otras por estallar como Quartararo, y en el satélite estarán los maestros, capaces de desarrollar la moto, de aportar la experiencia. ¿Y si el equipo oficial se ve superado por el satélite? … Será interesante saber cómo evoluciona todo, y ver cómo evoluciona el propio Valentino que seguirá encima de la moto superados los cuarenta, pocos lo han hecho y a poco les ha compensado, porque sinceramente, no creo que Valentino pueda optar a un Mundial y le será difícil volver a ganar una carrera y alcanzar el récord de Agostini que está en 122 victorias, frente a las 115 que ya tiene Valentino. En cualquier caso, la oficialidad de esta noticia no llegará hasta el arranque del Mundial en poco más de una semana en el circuito de Jerez, donde conoceremos todos los detalles del contrato.