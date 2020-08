Renault le da una alegría a Alonso…

… mientras que Ferrari no hace más que dar disgustos a Carlos Sainz. La verdad es que el resultado del último gran premio celebrado en Bélgica con los Ferrari fuera de los puntos y los Renault oliendo podios, han dejado un más que dudoso futuro para los pilotos de rojo y muchas expectativas para el equipo francés.

La verdad es que la evolución de un equipo y otro nada tienen que ver. Mientras que Renault destacaba este fin de semana por ser el coche con la mejor punta en recta, incluso mejor que los Mercedes; los Ferrari se caían de la Q3 en clasificación y se tenían que conformar con luchar con los Haas y los AlphaTauri en carrera. Y por mucho que acabe y empiece una nueva temporada, poco o nada podrán cambiar los coches, las normas serán las mismas a la espera del gran cambio programado para 2022. Y habrá quien asegure que si hay algún equipo que puede solucionar sus problemas, sobreponerse, ese es Ferrari.

Pues a todos les recuerdo que las cosas no son como antes, cuando todo se arreglaba a golpe de billetero y a golpe de pruebas sin límite y sin calendario. Ahora ni presupuesto, ni pruebas ilimitadas, todo está tasado y medido y cualquier exceso se paga con dinero y con sanción. Así que solucionar el problema antes de 2022 será difícil. Sólo un acierto, un hallazgo inesperado puede devolver la sonrisa a los Maranello. Sonrisas que han regresado a Renault, después de su divorcio con Red Bull, parece que el fichaje de Fernando Alonso para la próxima temporada les ha dado energía, les ha cargado de optimismo e ilusión y eso se nota. Que se lo digan a Ricciardo, que no sólo clasificó cuarto sino que cruzó en esta posición la línea de meta el domingo y no a demasiada distancia del coche que un día fue su casa, el Red Bull.

Veremos qué pasa en la próxima cita en Monza, el próximo fin de semana, donde Ferrari ha prometido mejoras y un desarrollo del coche que mucho me temo no cambiarán demasiado las cosas. Cuando un coche nace mal, que es lo que ha ocurrido con el Ferrari, muere mal, y poco o nada se puede hacer tal y como están establecidas las normas de la Fórmula 1. Ahora, por lo demás, en Ferrari, el color rojo sigue siendo el más llamativo y los monos los que mejor sientan a los pilotos, pero nada de esto gana mundiales ni suma puntos.