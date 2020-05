Parecía que no, pero va a ser que sí: Fernando Alonso a Renault

Desde que se conociera la noticia de que Carlos Sainz iba a sustituir a Sebastian Vettel en Ferrari y Ricciardo a Carlos Sainz en McLaren los rumores de que Alonso ocupará la vacante del piloto australiano en Renault han ido creciendo como la espuma. Parecía lo obvio, Fernando Alonso volvería a casa, pero Renault acapara más dudas que certezas en lo que a su rendimiento se refiere. A este vendaval de rumores y noticias contribuyó hace unos días Zak Brown, el Ceo de McLaren y uno de los últimos jefes de Alonso en el equipo de Woking, el que quiso opinar y aseguró que si él fuera Renault no dudaría en sentar a Alonso en el coche. Y yo me pregunto, sin tan pocas dudas tiene ¿Por qué no le eligió a él para McLaren en lugar de a Ricciardo? ¿Rencillas pasadas? Quizás. En cualquier caso es muy fácil decir lo que los demás necesitan y alabar a los demás cuando no eres tú el que tiene que poner el dinero encima de la mesa. Pero las declaraciones que han hecho que el rumor sea más que eso y que empiecen a ver certezas son las declaraciones del amigo y ex director del equipo del piloto español, Flavio Briatore. El italiano ha dicho en las últimas horas que Fernando Alonso está preparado para volver a la Fórmula 1 y que después de un año de desconexión ha llegado el momento de emprender un nuevo proyecto, y claro, ese proyecto sería el que le ha puesto sobre la mesa Renault. Desde la sede de la fábrica francesa no quieren pronunciarse, mantienen un silencio absoluto y mientras que parece que la noticia se podría hacer pública en los próximos días el propio Fernando Alonso ha asegurado en las redes sociales que no será hasta el verano cuando haga oficial su futuro y sus próximos proyectos.

La verdad es que siempre he pensado que el regreso a la Fórmula 1 del piloto asturiano se debería a una gran oferta, y no me refiero a una buena oferta económica, sino a un buen proyecto, un proyecto ganador, y dudo mucho que el proyecto de Renault esté entre los candidatos a ganar el título de la F1. En las últimas semanas son muchos los que me han preguntado por esta posibilidad y la verdad lo he tenido bastante claro, Alonso no volverá a la F1 si no tiene un coche ganador y a día de hoy el único coche que veo a la altura del asturiano es el Mercedes, donde tienen que renovar a sus dos pilotos. Dudo que los alemanes quieran juntar de nuevo a Hamilton y a Alonso en un mismo garaje, solo en el caso de que sea el inglés el que se vaya y Vettel no se adelante existe una posibilidad de que Alonso vuelva a la F1 y lo haga a las flechas plateadas. Pero Alonso depende de Hamilton, de Bottas y de Vettel y quién sabe de qué más. Por eso, aunque reconozco que hay opciones, y cada día que pasa más, para que Alonso regrese, dependen todavía de muchas circunstancias, de muchas negociaciones.