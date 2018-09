Muy tarde para la remontada de Ducati

Con la del Gran Premio de San Marino, Ducati ha conseguido tres victorias consecutivas en la máxima categoría del Mundial de Motociclismo. Algo que no les ocurre todos los días si tenemos en cuenta que la última vez que lo consiguieron fue hace una década cuando el color rojo lo defendía el australiano Casey Stoner. Dovizioso ha despertado del letargo y ha conseguido imponerse no sólo a Marc Márquez, su rival a batir, sino sobre todo a Jorge Lorenzo que le había arrebatado su posición de número uno del equipo italiano en las últimas carreras poniendo en duda su buen hacer. Pero es demasiado tarde teniendo en cuenta además el rival al que se enfrentan, Marc Márquez. El de Cervera está solo en el equipo, porque desde que Dani Pedrosa anunciara su retira parece correr al ralentí y con ganas de que finalice la partida, pero Marc no necesita de nadie para consolidar su primera posición en el Mundial. Ganó al inicio de temporada, cuando el resto de escuderías dudaban, y ahora mantiene fijo su lugar en el podio. De hecho Márquez lleva diez carreras consecutivas subiéndose al podio, lejos queda aquel Márquez alocado y descontrolado del arranque de campeonato, por lo que el piloto español deja pocas opciones a sus rivales para recortar puntos de cara al campeonato.

Tras el GP de San Marino Ducati se presenta como la única alternativa a la Honda de Márquez. Yamaha sigue sin encontrar la evolución que las vuelva hacer competitivas y ni Valentino ni Viñales han conseguido hacer brillar al triple diapasón. Ni siquiera el aliento que suele darte el correr cerca de casa ha sido suficiente para que Valentino tenga algo que celebrar con los tifosi. Parece que Yamaha no tiene claro su proyecto de evolución y una vez que se han acabado los créditos que les dejó Lorenzo hay más dudas que certezas en el trabajo del equipo japonés.

Pese a que el Mundial esté prácticamente decidido, el buen estado de forma demostrado por Lorenzo, pese a la caída de este domingo, y la ganas de volver a ser el número uno de Ducati que tiene Dovizioso, nos garantiza vivir cada domingo como si fuera una final. Tres hombres que no están dispuestos a perder, y ya saben que opinaba uno de los más grandes del mundo del motor, Ayrton Senna, "el segundo es siempre el primero de los perdedores".