Menos mal que nos quedan las Motos

…Porque en la Fómula 1 no hay fin de semana que no nos llevemos uno o varios disgustos. Esta vez en el gran premio de Canadá ni terminó Fernando Alonso, algo que ya uno se espera, pero es que tampoco Carlos Sainz pudo terminar la carrera, prácticamente ni la empezó.

El piloto madrileño salió algo descontrolado en la salida y se llevó por delante primero a Grosjean y después a Felipe Massa, no pudiendo siquiera completar la primera vuelta de la carrera. En el caso de Alonso ocurrió lo mismo que hemos visto en los grandes premios que no ha terminado, todos excepto el gran premio de España, que a dos vueltas para el final el motor se paró y pese a estar luchando por los puntos el coche no aguantó. Una situación que por repetitiva da mucho en qué pensar. Vaya por delante que no es la forma de conducción de Alonso la que provoca la rotura del propulsor japonés, pero la forma y sobre todo el momento en que la maquinaria se para podría hacer pensar, y soy sincera si les digo que yo también lo he pensado, que de alguna manera Alonso provoca, decide hasta cuando correr. Bien porque sólo esté dispuesto a correr con un mínimo de rendimiento, o porque esté forzando la maquinaria para la salida de Honda, no sé. Siempre he pensado que los pilotos, que se juegan la vida a más de 300 kilómetros por hora, sólo piensan en dos cosas, en ganar y ver la bandera a cuadros. Sin duda da qué pensar aunque si somos realistas a Fernando no le hace falta demostrar que Honda está al límite porque lo vemos todos, no funciona.

El gran premio de Bélgica es la meta que se ha marcado el piloto asturiano para decidir su futuro, quedarse o seguir buscando coche en un momento de muchos cambios.

Menos mal que las motos siguen dándonos alegrías cada fin de semana y aunque Dovizioso ha estropeado el triplete español, imponiéndose a Márquez y Pedrosa en la categoría reina, la bandera española ha sido la mayoritaria en el circuito catalán. Joan Mir, en Moto3 y Álex Márquez en Moto2 han logrado la victoria en casa, el primero afianzándose como líder del Mundial y el segundo acercándose al liderato.

En Motogp Viñales sufrió mucho para simplemente rodar y conserva el liderato pero con la segunda victoria consecutiva de Dovizioso y con las Hondas en el podio no hay un líder claro. Ojo porque es un Mundial de regularidad con muchos gallos en un solo gallinero.