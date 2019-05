Mayoría absoluta de Mercedes

Pese a que a Mercedes se le resistió en Mónaco su sexto doblete, de seis carreras disputadas, la escudería de las flechas plateadas gobierna el Campeonato de la F1 con mayoría absoluta y con la oposición sin demasiados argumentos, más que el oportunismo, para inquietarles demasiado. Si Bottas no hubiera pinchado tras su choque con Verstappen en el pit, lo que le obligó hacer una parada extra en boxes, el piloto finlandés hubiera cruzado la bandera a cuadros, al menos, en segunda posición. Es verdad que en Mónaco no se han notado tanto las diferencias como en otros trazados más rápidos, pero en clasificación fueron imbatibles y ni Red Bull, pero sobre todo, Ferrari están en disposición de arrebatarle el poder a Mercedes.

Lo de Ferrari tiene un capítulo aparte. Independientemente de la segunda posición de Sebastian Vettel, lo cierto es que este gran premio ha sido para olvidar. La imagen que ofreció la escudería italiana durante la clasificación del sábado olvidándose de uno de sus pilotos, Leclerc, para intentar evitar la eliminación de Vettel en la Q1. Ferrari intentó evitar la que habría sido una más que bochornosa eliminación del piloto alemán y, como fruto de su imperdonable desorganización, olvidó a su otro piloto tras el pesaje. Bochornoso en cualquier caso. Eso sin hablar del mediocre rendimiento de Ferrari por las calles de Montecarlo demostrado en libres y clasificación. Y pese a todo, la suerte sigue sonriendo a Vettel, que con el pinchazo de Bottas y la sanción de Verstappen, consiguió una segunda posición con sabor a victoria y que da algo de aliento al Cavallino Rampante.

Y en este juego de las mayorías no podemos dejar de hablar de Carlos Sainz, al menos en Montecarlo, se ha asomado a los coches pata negra de la F1. Aunque, tanto el piloto madrileño como McLaren saben que esta posición es un espejismo para el potencial real del coche, podemos decir que todo funcionó bien, que no es poco. Durante el coche de seguridad acertaron con quedarse en pista, y era fácil picar, Sainz estuvo valiente en el cuerpo a cuerpo y demostró su rapidez, marcando durante un gran número de vueltas la vuelta rápida en carrera. No creo que esta posición de mucho respiro a McLaren pero los puntos son los puntos y ya criticaremos momentos peores, hoy de momento felicitemos, sobre todo a Carlos que tras esta carrera sale bastante reforzado.