Márquez, simplemente imparable

No le hacía falta, pero lo hizo. El piloto de Cervera tenía y tiene suficiente ventaja en el Mundial de pilotos como para protegerse, conservar y llegar a Cheste como campeón, pero ya sabemos que Márquez no está hecho para perder, o lo que es lo mismo, para cruzar segundo la línea de meta. Y aunque todo lo que hace Márquez parece fácil, en MotorLand el piloto de Honda ha rozado el límite para poder ganar a un Andrea Dovizioso al que sólo le vale ganar si quiere volver a tener opciones de cara al Mundial; y las opciones se le agotan.

Márquez quiere ganar ganando, porque ese es su sello de identidad, porque se siente más seguro cuando sale a ganar que cuando le piden que conserve, que vea los toros desde la barrera. Y ahora mismo, lo único en lo que piensa el piloto español es en proclamarse campeón lo antes posible, quitarse la presión y disfrutar, aún más si cabe.

Y aunque Márquez ha rozado los límites en un circuito que le encanta y parece que no le cuesta ganar, lo ha hecho de forma impecable, pese a las críticas que su futuro compañero de equipo le ha hecho acusándole de haber sido el responsable de su caída en la primera curva de la carrera. Jorge Lorenzo se ha caído sólo, Márquez sólo le ha quitado la trazada buena, el asfalto limpio y lo ha hecho porque el mallorquín ha salido algo lento en la salida, pese a tener la pole. Me encanta Lorenzo por su pilotaje, por su madurez en pista, pero esta vez Márquez no ha tenido nada que ver. No siempre la culpa es del niño travieso. Entiendo el cabreo del piloto de Ducati, que no sólo se ha caído a unos metros de la salida, si no que además se ha hecho daño en el pie, lo que podría comprometer su rendimiento en los últimos grandes premios que quedan por disputar esta temporada.

En cualquier caso a Ducati sólo le queda luchar por el título de equipos, Márquez está intratable e inalcanzable y pese a que estemos ante la mejor Desmocedici de los últimos años no ha sido suficiente. Ahora sólo queda saber si será en Japón o en Australia cuando Márquez vuelva a celebrar, quién sabe de qué manera, un título más, y ya irían cinco sólo en la categoría reina.