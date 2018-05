Márquez, el único y el mejor de Honda

El piloto español ha vuelto a hacerlo. Desde su incidente en Argentina con Valentino Rossi, Marc Márquez ha dado pocas opciones a sus rivales y se ha impuesto en las tres carreras disputadas tras el polémico gran premio. Es el primero en el campeonato, en parte gracias a las dos caídas consecutivas de Dovizioso, es la primera Honda y podríamos decir que la única. Si miramos la clasificación de la carrera de este domingo la siguiente Honda fue la de Pedrosa que aunque cruzó quinto la línea de meta se vio beneficiado por las caídas de Zarco, Dovizioso y Iannone, que rodaban por delante antes de irse al suelo. Esperemos que Marc no falle porque si lo hace o se lesiona Honda se queda sola en el desierto. Honda necesita un refuerzo un plan B y me da la sensación que Pedrosa ha dejado de serlo. El piloto de Castellar del Vallés se ha quejado en ocasiones de que la moto está diseñada para Márquez y no como a él le gustaría, pero es que los resultados mandan.

Ver pilotar así a Marc Márquez es sin duda un espectáculo, cómo usa toda la moto para trazar, cómo trabaja con la suspensión y su peso para compensar el trabajo de los neumáticos cuando aún están fríos, increíble. No me extraña que Honda le de todo lo que pide y es que Márquez responde con títulos y cada vez con más regularidad en pista. Marc es una apuesta segura y ahora mismo la única apuesta de Honda para ganar.

Quién sabe si Honda no ha tanteado a Jorge Lorenzo, que cada domingo sufre más con la Ducati, para reforzar el equipo. Ojalá fuera así porque es una pena ver tan atrás a Lorenzo, pero dudo que Márquez diera el visto bueno a este cambio de vecino. Cuánto debe echar de menos el piloto mallorquín a su viejo equipo, aunque también Yamaha, no nos engañemos, echa seguro de menos a Lorenzo.

Italia será la próxima cita del Mundial de MotoGp, un circuito complicado porque Márquez se enfrentará a la afición italiana tras lo ocurrido en Argentina. Esperemos que sean las carreras las que primen por encima de las polémicas y el chascarrillo. Será difícil.