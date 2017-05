Los tres hombres de los 3.000...

... son españoles. Arón Canet, Alex Márquez y Dani Pedrosa son los tres pilotos que han ganado este fin de semana en Jerez en la carrera número 3.000 del Mundial de motociclismo. Canet en Moto3, Alex Márquez en Moto2 y Pedrosa en MotoGP han firmado, además, el primer triplete español de la temporada. Por si fuera poco los españoles, el propio Pedrosa, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, también han conseguido triplete en la categoría reina al subirse todos ellos al podio de Jerez. Eso es celebrarlo por todo lo alto.

Si tengo que decir con qué me quedo de todo el gran premio tendría dudas. La carrera de Pedrosa, con victoria incluida, es intachable pero tengo que admitir que de lo que más me he alegrado ha sido con la tercera posición de Jorge Lorenzo, y más después de todos los problemas y dudas con las que ha arrancado el mallorquín esta temporada. En el que sigue siendo su circuito talismán, Lorenzo ha conseguido domar la Ducati aunque sea por una carrera, y cuando lo ha hecho no ha fallado. Todo hay que decir que el que las Yamahas tuvieran problemas ayudó mucho a Jorge a firmar su primer podio con la Desmocedici.

Que nadie pase por alto la segunda posición de Marc Márquez, que perdió mucho tiempo en su lucha con Zarco pero que intentó hasta la última vuelta recortarle tiempo a su compañero de equipo, Dani Pedrosa. No era el día de arriesgar y menos con Maverick y Rossi cayendo hasta la sexta y décima posición, respectivamente. Márquez ya sabe lo que es ganar un Mundial por regularidad, lo hizo el año pasado. Los hombres del triple diapasón sufrieron mucho con el tren delantero de la moto y también para mantenerse en la zona de puntos.

Una carrera, un gran premio para la historia y que en el caso de MotoGP deja el Mundial en un puño. Valentino Rossi sigue líder pero a sólo dos puntos está su compañero de equipo, Maverick Viñales, y a cuatro Marc Márquez. Si es verdad que en Honda ha encontrado un extra de potencia en su motor, que era de lo que se quejaban los pilotos en anteriores carreras, ya se pueden poner las pilas en Yamaha porque en este Mundial cada gran premio va a ser una final.