Los fantasmas vuelven a Ferrari

Perder frente a Mercedes el pasado Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, fue

un golpe del que Ferrari todavía no se ha recuperado, lo demuestran las dudas, si

quieren los fantasmas, que han vuelto al equipo. El sábado, en Singapur, Sebastian

Vettel falló en la calificación y perdió no solo la pole sino la primera línea para el

domingo, y en carrera la estrategia no funcionó, intentaron un undercar frente a

Hamilton y terminaron siendo víctimas de Verstappen, que sí consiguió adelantar al

alemán en la parada.

Ya hemos vivido esta escena de tensión, de nervios cuando Fernando Alonso lucía el

color rojo en su monoplaza y su mono, vivimos los errores en el muro, dudas en la pista

y una evolución irregular del monoplaza. En esta ocasión, yo creo sinceramente, que

Vettel cuenta con mejor coche del que tenía Fernando Alonso y el compañero de

equipo, Raikkonen, está más controlado. En cualquier caso, la distancia de más de

treinta puntos en la general entre Vettel y Lewis Hamilton se antoja demasiado abultada

para las pretensiones del piloto alemán de ganar el Mundial. Lo tenían, de hecho es

mayoritaria la opinión en el paddock de que el Ferrari es el mejor coche de la parrilla, es

verdad que sufren demasiado con el desgaste excesivo de los neumáticos pero las dudas

han llegado desde otros muchos frentes. Ahora solo les queda esperar el error o el

desfallecimiento del Mercedes o del propio Hamilton, que cada domingo ve más cerca

la quinta corona que le colocaría a la altura de un piloto de leyenda, Juan Manuel

Fangio.

Quedan seis carreras para que se termine el campeonato, seis finales en donde un solo

falló más de Ferrari le apearía definitivamente de la lucha por el Mundial. Es la hora de

la verdad para un equipo que lleva más de diez años sin ganar un título Mundial. Y no

olvidemos, también es la hora de Sebastian Vettel al que este año hemos visto más

nervioso de lo habitual, con sus continuos berrinches, pero fallando cosas que el piloto

alemán no suele fallar. Ahora ya sólo les vale ganar.