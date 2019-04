Los campeones no fallan

Uno por méritos propios y el otro por fallo de su rival. Marc Márquez y Lewis Hamilton se han impuesto en sus respectivas carreras. Pero más allá de lo puramente informativo los hechos nos dicen mucho más. Honda, pero sobre todo Márquez han demostrado que son los rivales a batir y que no van a ceder ni un solo punto, el objetivo es sólo uno, un nuevo Mundial. Sus perseguidores a penas vieron durante la carrera colín del piloto ilerdense que dominó cada una de las vueltas del gran premio de Argentina. Esta vez Márquez no tuvo que pelearse con el pelotón y con la lluvia como el año pasado cuando terminó sancionado y muy cuestionado por un pilotaje que rozó la línea roja. Esta vez, salió, corrió y venció.

Ni las Ducatis, ni las Yamahas pudieron hacer más que pelearse entre ellas para conseguir los dos últimos peldaños del podio. En el caso de las motos no hubo fallo de los adversarios de Marc sino menor potencial; y esta es la principal diferencia entre la victoria de Márquez y la lograda en Barein por Hamilton.

El piloto inglés no tenía la pole, Marc sí. Hamilton no tenía, a priori, el coche más rápido, Márquez sí contaba con la mejor puesta a punto. Y sobre todo, Hamilton no dependió del él mismo, Marc sí. De nuevo el fallo de Ferrari puso en bandeja la primera victoria de la temporada del piloto de Mercedes. La incapacidad de Sebastián Vettel para hacer correr al Ferrari y el problema con el motor de Leclerc cuando lideraba con superioridad la carrera, hicieron naufragar las opciones del equipo italiano. Su superioridad en clasificación no les sirvió de nada. De nuevo los fallos, de nuevo los fantasmas y como en las anteriores ocasiones un máximo beneficiado, Mercedes.

Ferrari tiene muchos cabos que atar, entre ellos, el liderazgo de sus pilotos. Sobre todo después de ver de nuevo a un Sebastian Vettel incapaz y vulnerable frente a un Leclerc con hambre insaciable y sin miedo a nada ni a nadie.

Fuera como fuese, este fin de semana de motor ha sido el fin de semana de los campeones, el próximo domingo puede ser el de los aspirantes.