La victoria de Hamilton, mucho más que las órdenes de equipo

En la mayoría de los artículos que hablaban este domingo sobre la victoria de Lewis Hamilton en Rusia colocaban como razón de su triunfo las órdenes de equipo que obligaron a su compañero Bottas a ceder la posición frente a al piloto inglés. No se puede negar que fue una ayuda generosa e inestimable del finlandés pero quedarse sólo con eso de una carrera donde Hamilton brilló con luz propia ganándole la partida en pista al mismísimo Vettel, creo que es desmerecer el trabajo del piloto inglés. Aunque creo que no le hacía falta la ayuda, entiendo que el equipo no quiera asumir ningún riesgo pero este tipo de comunicaciones siempre empobrecen la competición.

Hamilton salió mal, pero supo protegerse de Vettel, aguantó en la segunda posición y hasta tubo que salvar en pista una mala parada que le dejó tercero, aunque sólo por unos metros. Pese a que estar tercero no le dejaba comprometido en el campeonato, Hamilton decidió atacar, lanzarse al cuerpo a cuerpo, y ganó con un adelantamiento intachable y que sólo manos como las de Hamilton nos pueden ofrecer. Es la maniobra con la que el piloto de Mercedes ha querido dejar claro cuál debe ser el ganador de este Mundial.

Cincuenta puntos parecen demasiados para Sebastian Vettel, no está en su momento. Conociendo al alemán no le ha debido gustar mucho que Hamilton le adelantara en pista como lo ha hecho, con suma superioridad, y esto no ayuda al ambiente de dudas dentro y fuera de Ferrari que ha tenido que vivir el piloto alemán desde el pinchazo en Monza.

Una bala menos para Vettel y una más para Hamilton que al final, como ha hecho los últimos años, ha conseguido sobreponerse a un arranque irregular para terminar dominando el campeonato. Es verdad que en el ascenso de Mercedes tiene mucho que ver Ferrari. El coche, el mejor de los últimos diez años pero de nuevo las dudas, los pequeños fallos, y un problema reconocido con el desgaste excesivo de los neumáticos han dejado a la escudería italiana a las puertas de un título que hace que no ganan más de una década. Todavía hay opción matemática, cierto, pero estamos ante el mejor Lewis Hamilton de la temporada con órdenes de equipo o sin ellas.