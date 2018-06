La jugada maestra de Honda

Hacia ya unas semanas que les venía contando en este blog que Jorge Lorenzo estaba buscando casa. La impaciencia de Ducati, ahora venida a más por los aciertos transformados en éxitos por Andrea Dovizioso, ha precipitado la marcha del tres veces campeón del mundo de la categoría reina. No sólo su impaciencia sino también su orgullo, porque seamos justos la fábrica italiana no ha querido escuchar las demandas de Lorenzo, que se ha tenido que pelear y conformarse con una moto muy alejada de su pilotaje; y pese a su esfuerzo, lo único que ha recibido es la crítica de su propio equipo de que no ha sido capaz de entender la desmosedici, reduciendo el talento de Lorenzo de campeón a gran piloto. El día que Ducatti escuchó a Jorge, al menos en su petición de adaptar el carenado a su posición encima de la moto, el mallorquín ganó y los hizo dominando de principio a fin.

Pero eso ya es historia, Honda es el futuro de Jorge Lorenzo. La marca japonesa no podría haber hecho una jugada mejor, yo incluso la calificaría de maestra. La temporada que viene serán el equipo más potente de la historia del motociclismo; entre Márquez y Lorenzo sumarán hasta siete títulos mundiales en la categoría reina, lo siete últimos. Pero atención, no sólo eso, sino que privará a Yamaha de recuperar a Lorenzo para su necesaria y urgente evolución de la triple diapasón.

El domingo, tras la victoria de Jorge en Mugello, parecía que todo estaba atado y más que atado y que el mallorquín volvería a casa, a Yamaha. Si bien es cierto que él mismo confirmó que esta temporada sería la última que pasaría en Ducati, no adelantó cual sería su destino, aunque la mayoría en el paddock apostaban por su regreso a Yamaha, no al equipo oficial donde Lorenzo sigue vetado por Valentino, pero sí a un equipo satélite con Petronas como patrocinador principal. Yamaha le prometía una moto pata negra, como se suele llamar a las de fábrica, y se garantizaba la evolución de la moto, algo parada desde que el mallorquín se marchó.

Así que Honda con el fichaje de Jorge cumple un doble objetivo, le deja a Yamaha sin su mejor baza para mejorar el desarrollo de la moto y se garantiza un plan B por si falla Marc Márquez. Ya lo apuntamos, Marc Márquez es el único piloto que gana o le permite a Honda pelear por el podio y por el Mundial, ni Dani Pedrosa ni los pilotos de los equipos satélites parecen haber encajado con la nueva moto y eso es un problema, se vio en Mugello con la caída de Márquez. Con la llegada de Lorenzo la probabilidades de conseguir no sólo el Mundial de pilotos, sino también el de constructores se multiplican por dos. Todos son ventajas, aunque cuidado porque Lorenzo no es Pedrosa y pedirá igualdad en todos los sentidos, cómo lo encajará Márquez y si esto afectará a su rendimiento sólo el tiempo lo dirá. En cualquier caso es una buena noticia ver de nuevo a Jorge con una moto ganadora.

La única cruz de esta historia la pone Dani Pedrosa. La falta de confianza, el no terminar de estallar como piloto de MotoGp, y la inmumerables caídas han pesado mucho en la no renovación del piloto de Castellar del Vallés, del que creo que pronto tendremos noticias de su retirada del Mundial de Motociclismo.