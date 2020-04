La Fórmula 1 y su dudosa huida hacia adelante

No se puede prometer lo que uno no puede dar. La Fórmula 1 no puede decir que está a punto de publicar un calendario para la presente temporada cuando ni tan siquiera los países que deben acoger las pruebas saben qué será de ellos este verano. Es más un acto a la desesperada y un acto de fe asegurar que julio será el mes de arranque del Mundial, que lo hará en Austria, que luego el campeonato girará por Europa en verano, por Asia en otoño y terminará a finales de año en oriente.

Una quimera que imagino que Liberty Media necesita para alimentar a sus inversores, es como nadar y guardar la ropa en un escenario sin agua. Tras la cancelación, que no suspensión, del GP de Mónaco, Francia ha hecho lo propio y ha suspendido su gran premio, y ya son 10 los que se han caído del calendario. Con el espacio Schengen cerrado hasta nueva orden y las limitaciones de circulación de personas, establecidas desde que se inició la crisis del Covid-19, parece muy complicado que la Fórmula 1 con toda su maquinaria y logística pueda mover motores de Europa a Asia, de Asia a Europa sin problemas.

No es solo disputar las carreras, son repuestos, es personal que se mueve de las fábricas a los circuitos y todo ello lo resuelven con que no habrá público en las gradas, que es lo que ha decidido Silverstone en caso de poder celebrar el gran premio a mediados del mes de julio. No habrá público, e imagino que tampoco prensa, ni establecimientos comerciales, pero sí tendrá que haber alguna empresa de catering y seguridad. En fin, que por mucho que la F1 se decida a reducir su volumen logístico, su estructura y su tecnología e innovación requiere de un ir y venir que no sé si es posible en los tiempos que corren. Ya son muchos, incluidos equipos, circuitos, promotores, que se han puesto a trabajar en la temporada que viene, no dicen en voz alta que este año se haya perdido, pero lo que está claro es que no invertirán ni un euro más.