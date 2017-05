La carambola de Maverick en Le Mans

Primero fue Márquez y después Rossi, los dos cayeron inesperadamente al suelo perdiendo cualquier opción de batir al líder, Maverick Viñales. La victoria del piloto de Yamaha y la caída de sus máximos adversarios han convertido a Mack en más líder que nunca. Fue la carambola perfecta. Pero pese a la victoria de nuevo de un piloto español en MotoGP, vimos, pese a la caída, al Valentino más grande. Aguantó al grupo, rebasó a Zarco, el hombre de casa, y plantó cara a Maverick como si fuera una chaval con todo por hacer y con el hambre que da la juventud. El más veterano sigue demostrando porqué es el mejor, el que más títulos tiene y porqué sigue donde está. Todos pudimos sentir la frustración de Rossi no queriendo abandonar su moto cuando esta se rompió tras la caída. Golpe trágico para el italiano que había vuelto hacer magia encima de la Yamaha, pero los neumáticos le fallaron a pocos metros para la meta lo que hizo, si cabe, más trágica su caída.

El cero de Valentino, en términos estratégicos, minimizó el cero de Márquez, alzó a Maverick... y ojo también a Pedrosa, que a la chita callando ya es segundo en la general de pilotos.

Tal y como están las cosas este Mundial se decidirá por matices y por regularidad. Matices que darán los neumáticos y las características de cada circuito y la regularidad que los pilotos sean capaces de demostrar. Llegar a Montmeló, dentro de casi un mes, con opciones de ganar el Mundial es fundamental para Márquez y Rossi, sino quieren que el novato de Yamaha cumpla con las apuesta y se anote el primer título de Moto GP de su carrera deportiva. Pero lo importante es que hay Mundial. Valentino, sabedor de que si este no es su último año le queda poco, Marc, que no le gusta perder ni a las chapas y Maverick que quiere lo suyo, es decir, ser campeón, han puesto el título muy caro y no hay que olvidar el papel que jugaran los que parecen, a priori, actores secundarios como Dani Pedrosa y el rookie Johann Zarco.

Pero una cosa está clara, ni Rossi, ni Márquez pueden volver a caerse sino quieren dan por perdido el título así que la presión crece para ellos. Continuará...