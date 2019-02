Honda y Mercedes, ¿los tapados?

Ferrari en Fórmula 1 y Yamaha y Suzuki en MotoGP parecen haberse llevado, por el momento, todo el protagonismos durante los primeros entrenamientos de pretemporada. ¿Y qué pasa con Honda y Mercedes, los vigentes campeones de sus respectivas modalidades deportivas? Pues de momento, y como se suele decir en terminología política, están de perfil bajo. Es verdad que el caso de Honda es distinto al de Mercedes ya que Honda sí que ha conseguido un mejor tiempo, lo hizo Márquez, durante la celebración de la primera sesión de los entrenamientos disputados en Sepang. Pero ya.

Lejos de los primeros en Catar, las Hondas, y casi desaparecidos en Montmeló, los Mercedes. Estos últimos apenas han hecho más ruido que el que ha provocado su motor en las escasas vueltas que han usado para afinar la maquinaria. Cierto es que ya está afinada de por sí, ¿pero será suficiente? El equipo de las flechas plateadas ha gastado más tiempo y saliva en hablar de Ferrari, como la gran bestia, que de valorar los cambios y las novedades con que se ha presentado el coche, sobre todo en materia aerodinámica. Según los pocos comentarios y declaraciones que pudimos extraer del box de Mercedes, los campeones han ido de por libre en los entrenamientos y se han centrado en el rendimiento de la gomas, los neumáticos, y su fusión o trabajo junto a las nuevas modificaciones aerodinámicas. No sería la primera vez que Mercedes decide pasar desapercibida en la pretemporada para sacar su potencial real en el campeonato. Es decir, que hasta que no se encienda el semáforo verde de la calificación en Albert Park, el próximo mes de marzo, no sabremos si el avance de Ferrari es real y si es suficiente como para destronar al Rey de la era híbrida de la F1.

En el caso de Honda hay matices; Márquez lucha contra la naturaleza de su hombro que ha hecho de su pretemporada la más corta de su carrera deportiva y el gran fichaje, Jorge Lorenzo, paso de ser el perfecto probador y experto en la puesta a punto para ser el gran ausente de los entrenamientos de pretemporada. El mallorquín no estuvo en Malasia y aunque ya le hemos visto de naranja en Losail los tiempos distan mucho de lo que se espera de Lorenzo. No será casi hasta Jerez, que se celebra durante el puente de primero Mayo, cuando veamos las verdaderas opciones de Jorge con la Honda. A priori son el equipo más potente, al menos es el que más títulos Mundiales acumulan, pero ojo porque en Yamaha están contentos con la moto que ha salido de la fábrica y aunque Losail siempre les es favorable se percibe una mejora real. Su principal reto es el de siempre para la fábrica del triple diapasón, no rebajar la exigencia durante el largo Mundial.

Ya no queda nada, menos de dos semanas para que arranque el Mundial de Motociclismo y poco menos de tres para que lo haga el de la Fórmula1. Pase lo que pase y esté como esté cada equipo, uno y otro campeonato prometen lucha y eso siempre suma a favor de los aficionados y del espectáculo.