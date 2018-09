Hamilton deja a Vettel sin su victoria soñada

Todo estaba listo para el gran día de Ferrari, tenían la pole y la segunda posición de la

parrilla, el coche más rápido y a los tifosi, pero una vez más fallaron, o mejor dicho,

Mercedes les ganó la partida, y no en cualquier gran premio, en el de casa. Antes de que

el semáforo se apagara las apuestas eran claras, doblete de Ferrari, con los Mercedes

lejos. Pero si alguien ha demostrado en los últimos años que le cuesta aprovechar las

oportunidades, ese es el equipo del Cavallino Rampante. El más perjudicado sin duda

fue Sebastian Vettel, que acostumbrado a que su compañero de equipo Kimi Raikkonen

le facilite los adelantamientos, tuvo que batirse el cobre con Hamilton, su máximo

adversario, y perdió, vaya que si perdió. La posición la ganaba el inglés y el alemán, tras

trompear con el Ferrari, se vio relegado a la última plaza. Pese a todo terminó cuarto,

pero conociendo el ego de Vettel seguro que se fue herido, todos esperaban que ganara

en el circuito de casa y con todo el potencial a punto para superar a las flechas

plateadas, y fue él el que al final se vio superado.

Son carreras como estas en las que se decide un Mundial. Ferrari debía haber

aprovechado su superioridad de potencia en Monza, pero esta vez no falló el coche, sino

el piloto. Tampoco se mostró contento Kimi Raikkonen y no es para menos. Para una

vez que el finlandés tiene lejos a su compañero y que no tiene que claudicar con las

órdenes de equipo, los Mercedes le arrebataron la posibilidad de ganar después de más

de 100 grandes premio sin hacerlo. Bottas bordó su trabajo como escudero y Hamilton

el suyo como número uno, y no ha hecho más que reforzar su primera posición en la

general de pilotos. Nunca me imaginé que me alegraría tanto de que Hamilton ganara,

pero admito mi falta de sintonía con Vettel, no dudo de su calidad como piloto, pero me

despierta muchas dudas como persona, como compañero y me cuesta verle ganar con

esa prepotencia que pasea por el paddock.

Reconozco, y es una debilidad, que no hay nada que me moleste mas que ver a

Sebastian con sus dedos índices apuntando al cielo, bueno sí, creo que ver a Fernando

Alonso arrastrándose por las pistas y casi obligado a dejar la categoría por falta de

oportunidades es más doloroso. Pero ese otro drama del que hablaremos cuando la

función del asturiano llegue, al menos en la F1, a su fin.