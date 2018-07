Hamilton, como caído del cielo

Del mismo modo que la lluvia puso patas arriba el gran premio de Vettel, Hamilton supo leer las nubes y aprovechar las dudas de los equipos para firmar una de las mejores remontadas que se han visto en la Fórmula 1. Incentivado por los problemas en la clasificación del sábado y con Vettel fuera de carrera, por un fallo casi de principiante, Hamilton vio el cielo abierto en su camino a la victoria; y no cualquier victoria. El piloto inglés buscaba en Alemania la revancha después de que Sebastian Vettel le arrebatara la primera posición en su casa, en el Gran Premio de Inglaterra, y se posicionara como nuevo líder del Mundial. La decimocuarta posición en parrilla no era un buen augurio para Hamilton que no sólo fue tocado por la varita de la buena suerte sino que se la ganó a pulso demostrando ser el piloto más sólido, rodando más rápido que la cabeza de carrera mientras remontaba posiciones sin descanso, consiguió ser cuarto apenas transcurridas diez vueltas. Aguantó los neumáticos como ningún otro piloto, sorteó la lluvia, mientras que otros se precipitaron al cambiar a gomas intermedias… y al final cruzó primero minutos antes de que la lluvia inundara casi, el circuito… Sin duda, la mejor cara del piloto inglés que una vez más han demostrado que se merece la ficha de más de 40 millones que ha firmado con Mercedes.

La mejor cara de una carrera, que como siempre tuvo su cruz. Una cruz, la de los españoles, que ya es una constante. Mientras Fernando Alonso lo intentó infructuosamente sorprendiendo con intermedios cuando empezó a chispear, Carlos Sainz hizo lo mismo pero en el último tramo de la carrera, y como consecuencia los dos se hundieron en la clasificación, incluso Alonso decidió no cruzar la línea de meta y poder así estrenar en el próximo gran premio nuevos componentes, que falta le hace.

Pero si algún abandono tuvo repercusión fue el de Vettel. Rodaba primero y con ventaja, pero la lluvia forzó el error, un error que le puede valer el Mundial y lo sabe, de ahí los golpes, la pataleta que vimos en directo cuando se estrelló contra las protecciones del circuito germano. Disculpas, muchas disculpas tuvo que repartir el piloto alemán a su vuelta al box de Ferrari, en donde se tuvieron que conformar con la tercera posición de Raikkonen cuando habían tenido el doblete al alcance de la mano,

Ya sólo queda un gran premio, el de Hungría, para que la maquinaria de la F1 se vaya de vacaciones y será importante ver quién se va como líder. Apuesto por Hamilton porque, aunque reconozco el talento de Vettel, siguen sin gustarme las formas que tiene de decir al equipo que su compañero de box está a su disposición y que él siempre se merece ser el privilegiado. En esto el piloto alemán es un experto y le ha granjeado muchos éxitos durante su época en Red Bull, y sino que se lo diga a Webber, y ahora en su etapa en Ferrari.